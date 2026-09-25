To może być nisza Polski na rynku chipów. 23 miliardy dolarów na horyzoncie

Nie musimy ścigać się z Azją
Takie wnioski płyną z raportu BGK „Technologie kluczowe: półprzewodniki jako zasób strategiczny dla Polski”, który „Rzeczpospolita” poznała jako pierwsza. Polski rynek ma rosnąć średnio o niemal 17 proc. rocznie, wobec 10 proc. na świecie.
Nie oznacza to jednak, że należy budować fabryki najbardziej zaawansowanych chipów na wzór tajwańskich gigantów.
Analitycy BGK wskazują, że jednym z kluczowych elementów, które mogą zapewnić Polsce przewagę, jest azotek galu (GaN). Ten innowacyjny materiał w określonych zastosowaniach pozwala zastępować tradycyjny krzem, oferując lepsze parametry i większą wydajność. Według prognoz wartość krajowego rynku komponentów GaN wzrośnie z 24,9 miliona do aż 222,3 miliona dolarów do 2035 roku.
Instytut Wysokich Ciśnień PAN opracował unikalną metodę wytwarzania monokryształów azotku galu z wyjątkowo małą liczbą defektów, co może stanowić ważny atut dla polskich firm na arenie międzynarodowej.
Technologie podwójnego zastosowania i własność intelektualna
Polskie firmy mogą również zyskać na rozwoju technologii podwójnego zastosowania, które znajdują odbiorców zarówno w sektorze cywilnym, jak i wojskowym. Wdrażanie innowacji opartych na krajowej własności intelektualnej może być kluczem do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej.
Polska nie musi konkurować z globalnymi liderami w najbardziej kapitałochłonnych segmentach produkcji. Naszą szansą jest budowa przewag w projektowaniu układów, energoelektronice, technologiach GaN oraz wdrażaniu innowacji opartych na krajowej własności intelektualnej - podkreśla Jarosław Kamiński, dyrektor Departamentu Innowacji Biznesowych BGK.
Jest też konkretne wyzwanie
Mimo ogromnego potencjału, przed polskim rynkiem półprzewodników stoją także poważne wyzwania. Jednym z nich jest przejście od fazy badań do wdrożenia produkcji na szeroką skalę. Jak wskazuje „Rz”, obecnie w sektorze montażu, testowania i pakowania chipów w Polsce pracuje ponad 5 tysięcy osób, jednak aż 92 procent miejsc pracy zapewniają przedsiębiorstwa międzynarodowe.