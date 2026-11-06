Tesla kończy produkcję Cybertrucka. Fabryka przejdzie na robotaksówki

Elon Musk określił Cybertrucka jako „najlepszy samochód, jaki kiedykolwiek stworzyła Tesla”, a planowane zakończenie produkcji nazwał „końcem epoki”.
Pierwsi klienci odebrali Cybertrucki w 2023 roku. Nietypowy, futurystyczny pick-up nie osiągnął jednak wyników sprzedażowych, na które liczył producent.
Niezadowalające wyniki sprzedaży
Przed premierą Elon Musk mówił o możliwości sprzedaży nawet 250 tys. egzemplarzy rocznie. Według danych analityków rynku motoryzacyjnego w Stanach Zjednoczonych sprzedano około 39 tys. Cybertrucków w 2024 roku, a w 2025 roku – 20,2 tys. sztuk.
Po wygaszeniu produkcji Cybertrucka Tesla ma wykorzystać zwolnione moce w Austin do zwiększenia produkcji Cybercabów.
Firma rozwija projekt robotaksówek jako jeden z kluczowych elementów swojej strategii. Cybercab to projekt autonomicznej, elektrycznej taksówki Tesli. Pojazd ma służyć do przewozu pasażerów bez udziału kierowcy.
„Tesla będzie stopniowo ograniczać produkcję Cybertrucka w fabryce Gigafactory Texas od połowy przyszłego roku, aby zrobić miejsce na zwiększenie produkcji Cybercaba” – napisał Elon Musk na platformie X.