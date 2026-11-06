Tesla kończy produkcję Cybertrucka. Fabryka przejdzie na robotaksówki

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Tesla od połowy 2027 roku będzie stopniowo ograniczać produkcję elektrycznego pick-upa Cybertruck w fabryce Gigafactory Texas – zapowiedział Elon Musk. Zwolnione moce mają zostać wykorzystane do zwiększenia wytwarzania autonomicznej taksówki Cybercab.

Elon Musk określił Cybertrucka jako „najlepszy samochód, jaki kiedykolwiek stworzyła Tesla”, a planowane zakończenie produkcji nazwał „końcem epoki”.

Pierwsi klienci odebrali Cybertrucki w 2023 roku. Nietypowy, futurystyczny pick-up nie osiągnął jednak wyników sprzedażowych, na które liczył producent.

Niezadowalające wyniki sprzedaży

Przed premierą Elon Musk mówił o możliwości sprzedaży nawet 250 tys. egzemplarzy rocznie. Według danych analityków rynku motoryzacyjnego w Stanach Zjednoczonych sprzedano około 39 tys. Cybertrucków w 2024 roku, a w 2025 roku – 20,2 tys. sztuk.

Po wygaszeniu produkcji Cybertrucka Tesla ma wykorzystać zwolnione moce w Austin do zwiększenia produkcji Cybercabów.

Firma rozwija projekt robotaksówek jako jeden z kluczowych elementów swojej strategii. Cybercab to projekt autonomicznej, elektrycznej taksówki Tesli. Pojazd ma służyć do przewozu pasażerów bez udziału kierowcy.

„Tesla będzie stopniowo ograniczać produkcję Cybertrucka w fabryce Gigafactory Texas od połowy przyszłego roku, aby zrobić miejsce na zwiększenie produkcji Cybercaba” – napisał Elon Musk na platformie X.