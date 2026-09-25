Te wakacyjne kierunki wyraźnie podrożały. Kluczowe są dwa czynniki

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Ceny wakacji w sezonie 2027 mogą niemiło zaskoczyć. Analitycy rynku turystycznego wskazują na nowe trendy cenowe i tłumaczą, co stoi za wzrostami kosztów zagranicznych wyjazdów. Jakie kierunki podrożały szczególnie?

Rekordowe podwyżki na Costa de la Luz

Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata przygotował raport dotyczący cen wakacyjnych wyjazdów zorganizowanych na podstawie danych z połowy września 2026 roku. Wśród wyników, które przytoczyła „Rzeczpospolita”, szczególną uwagę zwraca sytuacja w Hiszpanii.

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To właśnie Costa de la Luz, położona w południowo-zachodniej części kraju, stała się regionem z największym wzrostem cen. Średnia cena wycieczki z biurem podróży na początku sierpnia 2027 roku podskoczyła aż o 141 zł w ciągu zaledwie ostatniego tygodnia, a niemal połowa tej zwyżki została wygenerowana właśnie przez podwyżki na Costa de la Luz.

Wzrost średnich cen w tym regionie wyniósł aż 2130 zł. Tak wysoka podwyżka jest efektem wprowadzenia do oferty nowych hoteli, co automatycznie przełożyło się na ogólny poziom cen – wskazała „Rzeczpospolita”.

Rosnące ceny w innych popularnych regionach

Podwyżki w ujęciu tygodniowym nie ominęły także innych znanych i lubianych przez turystów miejsc. Na Sycylii ceny wycieczek wzrosły średnio o 1095 zł, a na Majorce o 202 zł. Wśród pięciu najczęściej wybieranych wakacyjnych kierunków, wzrosty cen odnotowano też w Egipcie i Grecji, choć tutaj były one znacznie mniejsze i wyniosły odpowiednio 27 i 26 zł.

Te kierunki wygrywają jesienią. Słońca powinno być pod dostatkiem Pierwsze, niezbyt słoneczne dni jesieni pozwalają pomarzyć o wyjeździe gdzieś, gdzie życiodajnego słońca nie brakuje. Niedawno powstał ranking europejskich destynacji, które warto rozważyć na urlop o tej porze roku.

Z kolei porównując ceny na sierpień sezonu 2027 roku do analogicznego okresu w 2026 roku, średni wzrost wyniósł 338 zł. Największe podwyżki dotyczą wyjazdów na półwysep Synaj w Egipcie – aż o 727 zł. Znacznie więcej trzeba będzie zapłacić również za wczasy w Portugalii (wzrost o 690 zł) oraz w Turcji Egejskiej (o 648 zł więcej).

Średnie ceny w poszczególnych krajach za wycieczkę all inclusive w pierwszym tygodniu sierpnia 2027:

Hiszpania – 7220 zł;

Portugalia – 7105 zł;

Maroko – 6271 zł;

Majorka – 6109 zł;

Włochy – 6056 zł;

Grecja – 5736 zł;

Wyspy Kanaryjskie – 5666 zł;

Malta – 5454 zł;

Cypr – 5305 zł;

Turcja – 5116 zł;

Egipt – 4147 zł;

Albania – 4090 zł;

Tunezja – 3964 zł;

Bułgaria – 3921 zł.

Czynniki napędzające wzrosty cen

Eksperci rynku turystycznego wskazują na dwa kluczowe czynniki wpływające na podwyżki cen wycieczek. Pierwszym z nich jest gwałtowny wzrost cen paliwa lotniczego. W połowie września 2026 roku litr tego paliwa kosztował już 5,22 zł, podczas gdy rok wcześniej było to 2,77 zł – przekazała „Rzeczpospolita”. Oznacza to wzrost o 88,4 proc.

Drugim istotnym czynnikiem jest osłabienie złotego wobec dolara i euro, co przekłada się na wyższe koszty rozliczeń zagranicznych. W uśrednionych przeliczeniach turystycznych złoty był słabszy o 3,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

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Wpływ wzrostu cen paliwa lotniczego oraz słabnącej waluty na koszty organizatorów wyjazdów jest coraz bardziej odczuwalny. Według ekspertów zmiana kosztów w przeliczeniu na jednego uczestnika wycieczki wyniosła od 440 do 450 zł więcej niż przed tygodniem. Dla porównania tydzień wcześniej było to 370–380 złotych, a dwa tygodnie wcześniej 290–300 złotych.

W konsekwencji na wakacje w 2027 roku trzeba będzie przeznaczyć wyraźnie większy budżet niż jeszcze rok czy dwa lata temu.

Wakacyjne plany pod znakiem zapytania?

Dynamiczny wzrost cen wycieczek zagranicznych sprawia, że wiele osób zastanawia się nad zmianą wakacyjnych planów. Niewykluczone, że część osób wybierze wyjazdy krajowe, które mogą okazać się bardziej atrakcyjne pod względem finansowym.

Sezon wakacyjny 2027 r. zapowiada się jako kosztowny, a turyści planujący zagraniczne podróże powinni już teraz zacząć rezerwować wyjazdy i śledzić zmiany cen na rynku turystycznym.