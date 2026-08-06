Takie zyski osiągnęły banki. NBP podał najnowsze dane

RMF24

Zysk banków po sześciu miesiącach tego roku wyniósł prawie 21,4 mld zł – poinformował w czwartek Narodowy Bank Polski. Zysk ten był wyższy o 3,76 mld zł niż w maju i o prawie 2 mld zł niższy niż w czerwcu 2025 r.

NBP przekazał najnowsze dane

Przychody odsetkowe banków po czerwcu tego roku – jak przekazał NBP – wyniosły 80,7 mld zł. Oznacza to, że były niższe od ubiegłorocznych o 8,2 mld zł. Z kolei koszty odsetkowe banków wyniosły nieco ponad 26,8 mld zł, a więc były o przeszło 6,5 mld zł niższe niż po czerwcu 2025 roku.

Tymczasem przychody z opłat i prowizji po czerwcu wyniosły prawie 14,1 mld zł. Były więc o prawie 860 mln zł wyższe niż w czerwcu 2025 roku.

Z danych NBP wynika, że zysk baków po sześciu miesiącach tego roku wyniósł prawie 21,4 mld zł. Był wyższy o 3,76 mld zł niż w maju i o prawie 2 mld zł niższy niż w czerwcu 2025 roku.

Wyższe obciążenie podatkowe banków

Z danych NBP wynika także, że po sześciu miesiącach tego roku obciążenie podatkowe banków przekraczało 12,2 mld zł, podczas gdy po czerwcu 2025 roku było ono o nieco ponad 4 mld zł niższe.

W tym roku stawka CIT płacona przez banki została przejściowo podniesiona do 30 proc.