Sztuczna inteligencja podcina skrzydła gigantowi. Ogromny spadek wartości Google

RMF24

Najnowsze wyniki finansowe Google zszokowały Wall Street. Wartość rynkowa Alphabet, właściciela Google, spadła aż o 500 miliardów dolarów (około 1,96 biliona złotych). Wszystko przez AI, która… ogranicza sprzedaż reklam.

Alphabet, spółka-matka Google, opublikowała wyniki finansowe, które wywołały prawdziwą burzę na giełdzie. Mimo że przychody firmy wzrosły o 25 proc. rok do roku, sięgając 127,6 mld dolarów, to zyski w tym kwartale spadły o 25 proc. Po raz drugi w historii Alphabet zanotował ujemny wolny przepływ środków pieniężnych – tym razem przekraczający 9 mld dolarów. To niemal dwukrotnie więcej niż kwartał wcześniej.

Ranking PKB województw. Jedna część Polski zarabia niemal trzy razy więcej od drugiej Największy wzrost PKB odnotowano w 2024 roku w regionie lubelskim – o 9,2 proc, a najmniejszy w regionie śląskim – o 3,6 proc. Najwyższy poziom PKB na jednego mieszkańca uzyskany wtedy w regionie warszawskim stołecznym przewyższał prawie…

Wolny przepływ środków pieniężnych to pieniądze, które firma zatrzymuje po opłaceniu kosztów operacyjnych i inwestycji. To oznacza, że ​​Alphabet wydaje teraz więcej pieniędzy, niż zarabia.

Przyczyną problemów jest wdrożenie podsumowań opartych na sztucznej inteligencji w wyszukiwarce Google. Nowe rozwiązania AI, choć innowacyjne, sprawiły, że użytkownicy rzadziej klikają w reklamy, które stanowią lwią część przychodów firmy. Efekt? Wartość akcji Alphabet spadła do najniższego poziomu od pół roku, a kapitalizacja rynkowa firmy stopniała o 500 miliardów dolarów – z 3,97 do 3,46 biliona dolarów.

Amazon i Microsoft też nie zachwycają

Nie tylko Google ma powody do niepokoju. Amazon również rozczarował inwestorów – mimo 11-procentowego kwartalnego wzrostu sprzedaży do 201 mld dolarów, firma wykazała rekordowy przepływ pieniężny na poziomie minus 42 mld dolarów. Prezes Andy Jassy przekonuje, że inwestycje w AI i produkcję własnych chipów przyniosą w przyszłości bilionowe zyski, ale rynek pozostaje sceptyczny. Akcje Amazona spadły o 6 proc. w notowaniach posesyjnych.

Microsoft, choć również inwestuje miliardy w sztuczną inteligencję i jest jednym z głównych udziałowców OpenAI, zanotował mniejszy spadek wartości akcji – poniżej 1 proc. Firma pochwaliła się 19-procentowym wzrostem przychodów i 30-procentowym wzrostem biznesu chmurowego. Prezes Satya Nadella podkreśla, że narzędzia AI, takie jak Copilot, biją rekordy popularności, ale inwestorzy oczekują konkretnych dowodów na to, że sztuczna inteligencja przełoży się na realne zyski.

Inwestorzy czekają na przełom

Eksperci podkreślają, że branża technologiczna stoi dziś przed ogromnym wyzwaniem. Z jednej strony firmy muszą inwestować miliardy w rozwój AI, z drugiej – nie mogą pozwolić sobie na osłabienie tradycyjnych źródeł przychodów. Tracy Woo z Forrester zauważa, że Alphabet i inni giganci muszą znaleźć złoty środek między innowacją a stabilnością finansową.