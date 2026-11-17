RMF24

Średnio 1410 zł, czyli o 23 zł więcej niż w ubiegłym roku - tyle na organizację tegorocznego Bożego Narodzenia planują przeznaczyć Polacy. Na same prezenty ankietowani zamierzają wydać średnio 481 zł. Wynika to z cyklicznego badania opinii społecznej realizowanego na zlecenie firmy Provident Polska.

Najdroższe i najtańsze święta w Polsce. Różnica to ponad 600 zł

Ile pieniędzy potrzebujemy na organizację świąt Bożego Narodzenia i w którym regionie Polski jesteśmy skłonni wydać najwięcej? Najwyższe kwoty na organizację tego święta deklarują mieszkańcy województwa podlaskiego - 1716 zł. Wysokie kwoty są też domeną województw zachodniopomorskiego - 1636 zł oraz łódzkiego - 1633 zł.

Na najmniejsze wydatki wskazują natomiast respondenci z woj. podkarpackiego - 1103 zł, lubelskiego -1181 zł oraz śląskiego - 1249 zł.

Największą pojedynczą pozycją w świątecznym budżecie pozostają prezenty, choć ankietowani zamierzają wydać na nie o 186 zł mniej niż w 2025 roku, czyli średnio 481 zł. Przygotowanie tradycyjnych posiłków pochłonie natomiast ok. 447 zł. Do tego dochodzą koszty dojazdów i podróży - średnio 169 zł. Na dekoracje, choinki i przygotowania domu badani przewidują przeciętnie 117 zł. Pozostałe wydatki świąteczne to 196 zł.

Większość z nas wybierze to, co najtańsze

Ponad 40 proc. uczestników badania zamierza kupić wszystkie niezbędne na święta produkty, ale wybierając te najtańsze. Z kolei 30 proc. planuje zrobić niezbędne zakupy bez ograniczania się do najtańszych artykułów. Jednocześnie blisko co piąty - 19,4 proc. - przyznaje, że jego budżet nie pozwoli na pokrycie wszystkich tradycyjnych wydatków.

Ceny paliw a świąteczne wyjazdy

Jak wynika z badania, 11,2 proc. badanych deklaruje, że w związku z rosnącymi cenami paliw na świecie całkowicie zrezygnuje z bożonarodzeniowych wyjazdów, a kolejne 11,7 proc. zamierza ograniczyć liczbę podróży lub odwiedzin. Część respondentów poszuka tańszych sposobów dotarcia do bliskich - 4,8 proc. - albo też zdecyduje się skrócić pobyt - to 3,7 proc. badanych.

Jednocześnie ponad jedna czwarta badanych - 26,2 proc. - deklaruje, że koszty nie wpłyną na świąteczne wyjazdy, natomiast 30,4 proc. w ogóle nie planuje w tym okresie podróżować.

Podobnie jak w ubiegłym roku, większość Polaków zamierza pokryć świąteczne wydatki z bieżących dochodów - to 71,6 proc. Niemal 17 proc. sięgnie po pieniądze odkładane specjalnie na Boże Narodzenie - zauważyli autorzy badania.

Jak dodali, z karty kredytowej lub płatności odroczonych zamierza skorzystać po około 4,5 proc. badanych.

Czy przy wyborze prezentów kierujemy się głównie ceną?

Przy wyborze upominków ankietowani kierują się przede wszystkim gustem obdarowywanego - 42,7 proc. - i atrakcyjną ceną - 39,4 proc. Na kolejnych miejscach są funkcjonalność - 28,7 proc., a także cena nieprzekraczająca założonego budżetu - 25 proc. Własny gust wskazuje 19,6 proc. badanych, a łatwość zakupu 13,7 proc. Znacznie rzadziej decydują marka - 7,1 proc., pochodzenie produktu - 7,2 proc., ekologiczność - 2,2 proc. czy moda - 1,8 proc.

Dodatkowo prawie połowa badanych przyznaje, że co najmniej czasami przekracza kwotę założoną na prezenty, w tym 14 proc. robi to często lub zawsze. Nigdy budżetu nie przekracza 15,2 proc. Jednocześnie niemal 59 proc. badanych ma jakieś zasady wręczania prezentów ustalone z bliskimi, a 33,9 proc. nie ustalało żadnych.

Zakupy prezentów to w większości kwestia kilku tygodni przed świętami - dla 39,4 proc. Z kolei co piąty badany - 19,6 proc. - zostawia je na ostatnią chwilę. 19 proc. natomiast zaczyna kupować prezenty kilka miesięcy wcześniej, a 14,9 proc. szuka okazji przez cały rok.

Oto co króluje na wigilijnym stole

Jednocześnie na wśród potraw na ich wigilijnym stole badani najczęściej wymieniali pierogi - 42,8 proc., barszcz z uszkami - 42,7 proc. oraz karpia - 29,4 proc. Wskazywano też na kapustę wigilijną - 17,7 proc., sałatkę jarzynową - 15,9 proc., zupę grzybową - 15,7 proc., kompot z suszu - 15,3 proc. i śledzie - 14,7 proc.

Barometr Providenta to cykliczne badanie zachowań i decyzji finansowych Polaków. Tegoroczna edycja została przeprowadzona metodą CAWI na próbie 1001 dorosłych Polaków w październiku 2026 roku.