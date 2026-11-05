Stacje paliw Moya w nowych rękach. Jest oficjalny komunikat

RMF24

Anwim S.A., operator stacji paliw Moya, poinformował o finalizacji zmiany właścicielskiej. „Nowymi akcjonariuszami spółki zostali Stonepeak oraz Energy Equation Partners – międzynarodowi inwestorzy z bogatym doświadczeniem w obszarze infrastruktury i energetyki” - czytamy w komunikacie.

Z komunikatu spółki wynika, że obecnie w Polsce pod marką Moya funkcjonuje ponad 550 stacji paliw. Oznacza to trzecią pozycję na krajowym rynku.

Nowi inwestorzy - Stonepeak oraz Energy Equation Partners - są zaangażowani w rozwój sieci stacji JET w Niemczech i Austrii.

Przez ostatnie lata konsekwentnie budowaliśmy pozycję Anwimu na polskim rynku paliw. Dziś jesteśmy silną organizacją, z jedną z największych sieci stacji paliw w kraju, ale nasze ambicje sięgają znacznie dalej. Chcemy rozwijać Anwim jako nowoczesną firmę multienergetyczną, która będzie odpowiadać na zmieniające się potrzeby klientów i rynku. Pozyskanie akcjonariuszy, którzy podzielają tę wizję i mają doświadczenie w realizacji dużych, międzynarodowych projektów inwestycyjnych, daje nam solidne podstawy do dalszego rozwoju – mówi Rafał Pietrasina, prezes zarządu Anwim S.A.

Z komunikatu wynika, że plan rozbudowy sieci stacji Moya pozostaje aktualny. Rozwijana będzie także infrastruktura do ładowania aut elektrycznych. Pod nowymi rządami Anwim ma stać się jednym z wiodących przedsiębiorstw multienergetycznych w Polsce.

Spółka ma silną pozycję na polskim rynku paliw, ale jej możliwości rozwoju wykraczają poza ten segment. Nasze doświadczenie może być cennym wsparciem w realizacji tych planów. Chcemy wspólnie z zespołem Anwimu rozwijać biznes, który będzie odpowiadał na zmieniające się potrzeby rynku energii i mobilności – podkreśla Rob Nijst, Operating Partner w Energy Equation Partners.



Zmiana właścicielska nie wpłynie w żaden sposób na współpracę z franczyzobiorcami i dostawcami. Nie powinni jej odczuć także klienci stacji Moya.