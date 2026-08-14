Skłodowska-Curie czy ptaki żołny? Ważą się losy nowych banknotów euro

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Na nowym banknocie 20 euro znajdzie się Maria Skłodowska-Curie czy ptaki żołny? Odpowiedź w tej sprawie mają dać konsultacje społeczne Europejskiego Banku Centralnego na temat nowego wyglądu banknotów euro. Rywalizują ze sobą motyw kulturalny i przyrodniczy.

Wizerunek Skłodowskiej-Curie może się pojawić na banknocie 20 euro. Czy tak się stanie, zależy od decyzji Europejskiego Banku Centralnego. Instytucja zorganizowała jednak otwarte konsultacje społeczne w tej sprawie. Respondenci oceniają w nich 10 projektów banknotów. Na pięciu znajdują się motywy przyrodnicze, a na pozostałych motywy kulturalne (ten wariant obejmuje wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie).

Projekt A – Studio Joost Grootens/źródło: Europejski Bank Centralny / materiały prasowe

Jakie propozycje są w grze?

O miejsce na banknocie 5 euro rywalizuje grecka śpiewaczka Maria Callas z ptakiem o nazwie pełzacz. Z kolei niemiecki kompozytor Ludwig van Beethoven zmierzy się z zimorodkiem, konkurując o miejsce na banknocie 10 euro.

Maria Skłodowska-Curie może pojawić się na banknocie 20 euro, pod warunkiem że zwycięży motyw kulturalny. Jeśli będzie to motyw przyrodniczy, mogą to być ptaki żołny.

Projekt C – Neue Gestaltung GmbH/źródło: Europejski Bank Centralny / materiały prasowe

Żołna (Merops apiaster)/fot. Darek Delmanowicz / PAP

Na banknocie 50 euro znajdzie się albo hiszpański pisarz Miguel de Cervantes, albo bocian, a na banknocie 100 euro – włoski artysta Leonardo da Vinci albo szablodziób. Z kolei na banknocie 200 euro – austriacka pisarka, pacyfistka i noblistka Bertha von Suttner, albo głuptak.

Każdy może zabrać głos ws. nowego wyglądu banknotów euro

Otwarte dla wszystkich konsultacje publiczne na temat nowego wyglądu banknotów euro potrwają do 21 września. Głos można zabrać na stronie internetowej Europejskiego Banku Centralnego, gdzie zapoznać się można również z wszystkimi projektami.

Projekt E – Myrsini Vardopoulou/źródło: Europejski Bank Centralny / materiały prasowe

Propozycje wyłoniono w otwartym naborze prowadzonym w zeszłym roku przez EBC. Zgłosiło się do niego 1241 chętnych ze wszystkich 27 państw UE. Największym zainteresowaniem konkurs cieszył się we Włoszech – z tego kraju zgłosiło się 340 osób. Kolejne były Francja (214) i Niemcy (174). W naborze wzięło udział także ośmiu Polaków, ale żaden nie przeszedł dalej.

Do drugiej fazy naboru zaklasyfikowało się 25 artystów z 11 państw UE. O przygotowanie projektów graficznych w ramach drugiego etapu konkursu poproszono siedmioro Niemców.

Projekt F – Jan Robert Dünnweller/źródło: Europejski Bank Centralny / materiały prasowe

Kiedy zapadnie ostateczna decyzja?

Ostateczna decyzja o tym, co znajdzie się na banknotach euro w nowej odsłonie, ma zapaść pod koniec roku. Wybrany ma zostać również ich projekt graficzny. Zdecyduje o tym Rada Prezesów, czyli zarząd Europejskiego Banku Centralnego wraz z prezesami banków centralnych państw strefy euro.

Rada zdecyduje także, kiedy banknoty z nowym motywem trafią do obiegu. Po wybraniu projektu graficznego podejmie decyzję o terminie produkcji i emisji nowych banknotów. Według Europejskiego Banku Centralnego, zanim pierwsze banknoty trafią do obiegu, minie kilka lat.

Projekt G – Rubio & del Amo i Cruz más Cruz/źródło: Europejski Bank Centralny / materiały prasowe

Zamieszanie wokół zapisu nazwiska polskiej noblistki

Jak zapisane zostanie nazwisko polskiej noblistki, jeśli znajdzie się ona na banknocie euro? Polska Agencja Prasowa zapytała o to biuro prasowe Europejskiego Banku Centralnego. Odpowiedziało ono, że bank używa obecnie formy „Maria Curie Skłodowska”. Jak podało, na taką formę zdecydowano się „po konsultacjach z różnymi źródłami, w tym z potomkami” noblistki.

Jeśli wybrany zostanie projekt z tematu „kultura europejska”, decyzja o tym, czy i w jakiej formie nazwiska przedstawionych osobistości pojawią się na banknotach, zostanie podjęta w późniejszym terminie – poinformował Europejski Bank Centralny.

Propozycja umieszczenia słynnej Polki na banknocie wywołała nieporozumienie, gdy Europejski Bank Centralny w ubiegłorocznym komunikacie napisał: „Marie Curie (z domu Skłodowska)”. Zredukowana wersja nazwiska zwróciła uwagę polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które wezwało bank do uwzględnienia polskiego zapisu imienia i nazwiska noblistki.

Od momentu wprowadzenia euro do obiegu w 2002 r. na banknotach drukowany jest ten sam architektoniczny motyw – przedstawione są na nich bramy, okna i mosty w stylach architektonicznych z siedmiu europejskich epok. Na będącym teraz w obiegu nominale 20 euro widnieje okno w stylu gotyckim.