Senat chce przywrócenia podwyżki CIT i likwidacji waloryzacji progów podatkowych

RMF24

We wtorek Senat zgłosił poprawki do ustawy, która wprowadza nową, 24-proc., stawkę PIT i nowy próg podatkowy. Przywracają one zawartą w przedłożeniu rządowym podwyżkę CIT dla największych firm oraz wykreślają zapis o corocznej waloryzacji progów podatkowych w PIT.

We wtorek Senat głosował nad ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Za przyjęciem ustawy z poprawkami było 62 senatorów, nikt nie był przeciw, a 23 wstrzymało się od głosu.

Celem poprawek zgłoszonych przez Senat jest przywrócenie podwyżki CIT z 19 do 22 proc. dla firm, które mają przychody przekraczające 50 mln euro. Zapis taki był w przedłożeniu rządowym, ale Sejm go wykreślił. Dodatkowo poprawki senackie likwidują wprowadzoną przez Sejm coroczną waloryzację progów podatkowych w PIT.

Teraz poprawki Senatu oceni Sejm.

Ustawa przede wszystkim podwyższa pierwszy próg podatkowy ze 120 do 130 tys. zł. Stawka poniżej tego progu pozostanie na poziomie 12 proc. Ponadto proponuje się wprowadzenie nowego progu obejmującego dochody w przedziale od ponad 130 do 150 tys. zł ze stawką 24 proc. Dochody powyżej 150 tys. zł zostaną objęte stawką 32 proc.

Ustawa wprowadza także zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Limit przychodów warunkujących możliwość wyboru opodatkowania ryczałtem zostanie obniżony z 2 mln euro do 250 tys. euro. Poza tym ustawa podnosi z 4 do 5 proc. stawkę daniny solidarnościowej, którą nalicza się od dochodów przekraczających 1 mln zł rocznie.

Nowa ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2027 roku.