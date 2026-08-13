Są nowe dane o inflacji. Tyle wyniosła w lipcu

Nowe dane GUS dotyczące inflacji
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu wzrosły rdr o 3,0 proc., a w porównaniu z ub. miesiącem wzrosły o 0,8 proc. - wynika z nowych danych GUS.
Główny Urząd Statystyczny poinformował również, że według szybkiego szacunku PKB Polski w II kwartale tego roku wzrósł o 3,8 proc. rdr wobec wzrostu o 3,5 proc. rdr w I kw. 2026 r. W ujęciu kwartał do kwartału PKB w II kw. wzrósł o 0,9 proc., po wzroście o 0,6 proc. kdk kwartał wcześniej.
Andrzej Domański o danych GUS: Polska gospodarka rośnie coraz szybciej
Dane GUS skomentował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. „Polska gospodarka rośnie. I to coraz szybciej!” - wskazał Domański na platformie X.
Zwrócił także uwagę, że „odblokowaliśmy inwestycje, środki europejskie i finansowanie samorządów, a „w czasach globalnej niepewności Polska wybiera rozwój”.
https://x.com/GUS_STAT/status/2087806332216782951