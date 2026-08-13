Są nowe dane o inflacji. Tyle wyniosła w lipcu

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Inflacja w lipcu wyniosła rok do roku 3,0 proc., a miesiąc do miesiąca 0,8 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym, szybkim szacunkiem GUS. Inflacja w czerwcu wynosiła w ujęciu rocznym 2,5 proc.

Nowe dane GUS dotyczące inflacji

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu wzrosły rdr o 3,0 proc., a w porównaniu z ub. miesiącem wzrosły o 0,8 proc. - wynika z nowych danych GUS.

Główny Urząd Statystyczny poinformował również, że według szybkiego szacunku PKB Polski w II kwartale tego roku wzrósł o 3,8 proc. rdr wobec wzrostu o 3,5 proc. rdr w I kw. 2026 r. W ujęciu kwartał do kwartału PKB w II kw. wzrósł o 0,9 proc., po wzroście o 0,6 proc. kdk kwartał wcześniej.

Michał Czernek / PAP

Michał Czernek / PAP

Andrzej Domański o danych GUS: Polska gospodarka rośnie coraz szybciej

Dane GUS skomentował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. „Polska gospodarka rośnie. I to coraz szybciej!” - wskazał Domański na platformie X.

Zwrócił także uwagę, że „odblokowaliśmy inwestycje, środki europejskie i finansowanie samorządów, a „w czasach globalnej niepewności Polska wybiera rozwój”.

https://x.com/GUS_STAT/status/2087806332216782951

Co najbardziej zdrożało w sklepach? Jest najnowszy raport cen W lipcu spośród produktów codziennego użytku najbardziej podrożały napoje - o 5,6 proc. rok do roku, wyraźnie staniały natomiast tłuszcze, które były tańsze o 14,3 proc. niż rok wcześniej. Tak wynika z najnowszego raportu UCE Research i Uniwersytetu…