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Są nowe dane o inflacji. Tyle wyniosła w lipcu

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 13 sierpnia (10:05)

Inflacja w lipcu wyniosła rok do roku 3,0 proc., a miesiąc do miesiąca 0,8 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym, szybkim szacunkiem GUS. Inflacja w czerwcu wynosiła w ujęciu rocznym 2,5 proc.

Są nowe dane o inflacji. Tyle wyniosła w lipcu
Zdj. poglądowe /Shutterstock

Nowe dane GUS dotyczące inflacji

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu wzrosły rdr o 3,0 proc., a w porównaniu z ub. miesiącem wzrosły o 0,8 proc. - wynika z nowych danych GUS.

Główny Urząd Statystyczny poinformował również, że według szybkiego szacunku PKB Polski w II kwartale tego roku wzrósł o 3,8 proc. rdr wobec wzrostu o 3,5 proc. rdr w I kw. 2026 r. W ujęciu kwartał do kwartału PKB w II kw. wzrósł o 0,9 proc., po wzroście o 0,6 proc. kdk kwartał wcześniej.

Andrzej Domański o danych GUS: Polska gospodarka rośnie coraz szybciej

Dane GUS skomentował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. „Polska gospodarka rośnie. I to coraz szybciej!” - wskazał Domański na platformie X.

Zwrócił także uwagę, że „odblokowaliśmy inwestycje, środki europejskie i finansowanie samorządów, a „w czasach globalnej niepewności Polska wybiera rozwój”.

https://x.com/GUS_STAT/status/2087806332216782951

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Źródło: RMF24/PAP
Tagi: GUS inflacja
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