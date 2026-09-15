Rząd podnosi płacę minimalną. Ile wyniesie najniższa krajowa w 2027 roku?

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Rząd podjął decyzję – od 1 stycznia 2027 roku minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wzrośnie do 4950 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 32,30 zł. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w tej sprawie.

We wtorek w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów, które ustala nowe kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej na 2027 rok. Od 1 stycznia przyszłego roku najniższa krajowa wyniesie 4950 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa – 32,30 zł brutto. To wzrost w stosunku do obecnych stawek, które wynoszą odpowiednio 4806 zł i 31,40 zł.

Inflacja rośnie. GUS publikuje najnowsze dane o cenach w Polsce, co podrożało najbardziej? Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące inflacji w Polsce. Według komunikatu GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2026 roku wzrosły rok do roku o 3,4 procent, a w porównaniu z lipcem – o 0,3 procent.

Spór o wysokość podwyżki

Nowe stawki były przedmiotem gorących negocjacji podczas obrad Rady Dialogu Społecznego. Strona związkowa domagała się wyższej podwyżki – nawet do 5200 zł brutto. Pracodawcy z kolei chcieli, by wzrost nie przekroczył propozycji rządowej. Ostatecznie, wobec braku porozumienia, decyzję podjęła Rada Ministrów, zgodnie z obowiązującym prawem – rząd miał na to czas do 15 września.

Dynamiczne wzrosty w ostatnich latach

W ciągu ostatniej dekady płaca minimalna w Polsce wzrosła aż o 3056 zł – z poziomu 1750 zł w 2015 roku do 4950 zł w 2027 roku. Największe podwyżki miały miejsce w latach 2023 i 2024, kiedy to – z powodu wysokiej inflacji – minimalne wynagrodzenie było podnoszone dwukrotnie w ciągu roku.

Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna wzrosła do 3490 zł, a od 1 lipca 2023 r. do 3600 zł. W sumie – w porównaniu z 2022 r. – był to wzrost o 590 zł. Z kolei od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. – 4300 zł. To więcej o 700 zł niż rok wcześniej.