RPP podniesie stopy procentowe? Znamy najnowsze prognozy dla posiadających kredyt

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„Na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej nie będzie podwyżki stóp procentowych” - twierdzi ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak. Jego zdaniem, jeśli dojdzie do podwyższenia stóp, to może to nastąpić w I kwartale 2027 roku. O ile mogą wzrosnąć?

Dzisiaj rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Zakładamy, że na listopadowym posiedzeniu RPP stopy pozostaną bez zmian. Cały czas widzimy wręcz podręcznikowy przykład szoku podażowego - mamy wyższe ceny gazu i ropy naftowej, widzimy to na stacjach benzynowych, ale nie widzimy ogólnej presji inflacyjnej w gospodarce - powiedział ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak.

Wskazał, że potwierdzają to ostatnie dane o inflacji. Według wstępnego szacunku GUS, w październiku inflacja spadła do 3,5 proc. z 4,1 proc. we wrześniu.

Ile wynoszą zapasy gazu w Polsce? Ważne informacje przed zimą Magazyny gazu w Polsce wypełnione są w ponad 99 proc. - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe. Zapasy w magazynach UE wynoszą 74,6 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 89,8 proc. W magazynach znajduje się obecnie…

Mimo presji na ceny paliw i nośników energii nie widać szerzej zakrojonej presji inflacyjnej, czy też presji na płace. Wstępny szacunek CPI za październik sugeruje, że inflacja bazowa także się obniżyła. To oznacza, że RPP może poczekać i poobserwować sytuację na rynku energetycznym i wpływ na ceny i koniunkturę w Polsce - powiedział ekonomista ING BSK.

Jeśli w listopadzie nie dojdzie do zmiany stóp procentowych, to zapewne nie zmienią się one już do końca roku. RPP zazwyczaj nie zmienia stóp procentowych w grudniu.

O ile mogą wzrosnąć stopy procentowe w przyszłym roku?

Naszym zdaniem, jeśli w ogóle dojdzie do podwyżek, to nastąpi to w I kwartale przyszłego roku. Wtedy spodziewamy się dwóch podwyżek po 25 pkt bazowych. Wprawdzie o perspektywach inflacji dowiemy się z listopadowej projekcji inflacji, to jednak dopiero na początku roku będziemy wiedzieli, jak zmienią się ceny regulowane gazu i prądu i jak to wpłynie na ścieżkę inflacji. Będzie też wiadomo, czy pojawi się jakiś program pomocowy, który sugerował już minister finansów Andrzej Domański - powiedział Adam Antoniak.

Obecnie główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi 3,75 proc. Stopa depozytowa wynosi 3,25 proc., stopa lombardowa - 4,25 proc., stopa redyskontowa weksli wynosi 3,8 proc., a stopa dyskontowa weksli - 3,85 proc. RPP w tym roku raz zmieniła stopy procentowe: w marcu zdecydowała o obniżce o 0,25 pkt proc.