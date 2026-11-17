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PKO Bank Polski upraszcza nazwy swoich kanałów cyfrowych. Aplikacja IKO będzie działać pod nazwą aplikacja mobilna PKO Banku Polskiego, a serwis iPKO jako serwis internetowy PKO Banku Polskiego. Co ta zmiana oznacza dla klientów?

PKO Bank Polski ogłasza duże zmiany w sposobie komunikacji z klientami. Do końca 2026 roku bank stopniowo wycofa się z dotychczasowych nazw swoich cyfrowych produktów – aplikacji IKO i serwisu iPKO. Oba kanały będą funkcjonować pod wspólną marką PKO Banku Polskiego.

Ujednolicamy sposób komunikacji z klientem, bo dziś kanały cyfrowe są integralną częścią banku. Nasz klient korzysta po prostu z PKO Banku Polskiego - niezależnie od tego, czy jest w internecie, aplikacji, w oddziale, czy w kanałach naszych ekosystemowych partnerów. I wszędzie chcemy występować pod jedną, silną marką PKO Banku Polskiego, (...) odrębna marka kanału cyfrowego przestała mieć strategiczne uzasadnienie – podkreśla Marcin Szymkowiak, dyrektor Pionu Marketingu w PKO Banku Polskim.

Co się zmienia dla klientów indywidualnych?

Zmiany dotyczą przede wszystkim nazewnictwa. Aplikacja IKO stanie się „aplikacją mobilną PKO Banku Polskiego”, a serwis iPKO – „serwisem internetowym PKO Banku Polskiego”. Nowe nazwy mają być bardziej intuicyjne i jednoznacznie kojarzyć się z bankiem. W praktyce jednak, jak zapewnia bank, klienci nie odczują żadnych negatywnych skutków tych zmian.

Wszystkie funkcje, produkty i dane logowania pozostaną bez zmian. Nie trzeba będzie pobierać nowej aplikacji ani wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Aktualizacje będą wdrażane stopniowo, a u osób z włączonymi automatycznymi aktualizacjami nowa wersja aplikacji zainstaluje się sama.

W najbliższych tygodniach zmieni się również wygląd strony logowania do serwisu internetowego – pojawi się nowe tło oraz aktualności po prawej stronie. Mimo rebrandingu adres www.ipko.pl pozostanie bez zmian, co zapewni klientom ciągłość i bezpieczeństwo korzystania z serwisu.

Tak będzie wyglądał nowy serwis po zmianie, zdj. PKO BP / materiały prasowe

Nowe nazwy także dla klientów biznesowych

Zmiany obejmą również ofertę dla firm. Serwis i aplikacja iPKO biznes zostaną przemianowane na „serwis internetowy PKO Biznes” oraz „aplikację PKO Biznes”. Nowy wygląd serwisu ma zapewnić bardziej intuicyjną nawigację i łatwiejszy dostęp do najważniejszych funkcji. Adres www.ipkobiznes.pl oraz sposób logowania pozostaną bez zmian.

Nową nazwę otrzyma również internetowy kantor walutowy dla firm – dotychczasowy iPKO dealer stanie się PKO Dealerem. Wszystkie te zmiany mają na celu uproszczenie i ujednolicenie komunikacji oraz zwiększenie rozpoznawalności marki PKO Banku Polskiego wśród klientów biznesowych.

Bank ostrzega: Uwaga na oszustów

Bank przypomina, że w okresie zmian mogą pojawić się próby wyłudzeń i oszustw. Dlatego klienci powinni zachować szczególną ostrożność i pamiętać, by aplikację pobierać wyłącznie z oficjalnych sklepów z aplikacjami, sprawdzając, czy jej dostawcą jest PKO Bank Polski. Bank nigdy nie wysyła w SMS-ach ani e-mailach linków do logowania czy pobierania aplikacji, a pracownicy nie proszą o podanie haseł, PIN-ów ani kodów autoryzacyjnych.

W aplikacji mobilnej PKO Banku Polskiego klienci mogą dodatkowo zweryfikować, czy rozmawiają z prawdziwym pracownikiem banku. To ważny element dbania o bezpieczeństwo w cyfrowym świecie.

PKO Bank Polski to największy bank w kraju, z ponad 100-letnią tradycją i ponad 12,4 milionami klientów indywidualnych, firmowych, korporacyjnych i samorządowych. W aplikacji IKO co sekundę rozliczanych jest ponad 30 transakcji, a każdego dnia bank przetwarza około miliona przelewów przychodzących i wychodzących.