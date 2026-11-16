Renta wdowia bez podwyżki, a z niższym progiem wieku? Senat rozpatruje kontrowersyjną petycję

Jeden miesiąc decyduje o wszystkim
Obecne prawo mówi jasno: wdowa może ubiegać się o połączenie świadczeń po osiągnięciu 60 lat, a wdowiec po 65. Jednak kluczowa jest też chwila nabycia prawa do renty rodzinnej wraz ze śmiercią małżonka – kobieta powinna mieć co najmniej 55 lat, a mężczyzna 60 lat.
Nawet miesiąc różnicy potrafi przekreślić szanse na rentę wdowią. Przykłady z praktyki ZUS pokazują, że brak niezbędnego wieku w dniu nabycia prawa do renty rodzinnej kasuje możliwość połączenia świadczeń – nawet jeśli później osiągnie się ustawowy wiek emerytalny.
Zdaniem autora petycji, próg uprawniający do otrzymania renty wdowiej powinien zostać obniżony – nawet do 40-50 lat. Motywuje to tym, że osoby młodziej tracące małżonka muszą przez lata samodzielnie zmagać się z codziennymi wydatkami jak czynsz czy rachunki. Brakuje jednak konkretnej propozycji nowego progu wieku oraz szczegółowych przepisów, co w praktyce utrudnia ocenę faktycznego zakresu zmiany.
Skąd środki na finansowanie dodatkowych wypłat?
Co istotne, środki na finansowanie dodatkowych wypłat dla nowych uprawnionych miałyby pochodzić z anulowania zapowiedzianej podwyżki renty wdowiej z 15 na 25 procent. Kto by zyskał? Przede wszystkim osoby, które już od lat żyją samotnie po śmierci partnera, ale jeszcze nie osiągnęły obowiązującego dziś progu wieku.
Czy zmiany mają szansę wejść w życie?
Petycja z 22 października 2026 roku została skierowana do Senackiej Komisji Petycji, ale na razie nie ma decyzji o podjęciu dalszych prac. Brakuje ponadto szczegółowych wyliczeń oraz oceny skutków finansowych.
Resort rodziny już wcześniej sugerował, że na poważniejsze zmiany będzie czas w 2028 roku, podczas planowanej ustawowej weryfikacji świadczeń.