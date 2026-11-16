Renta wdowia bez podwyżki, a z niższym progiem wieku? Senat rozpatruje kontrowersyjną petycję

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Senacka Komisja Petycji rozpatruje kontrowersyjną propozycję dotyczącą renty wdowiej. Postuluje obniżenie progu wieku umożliwiającego otrzymanie świadczenia, ale jednocześnie proponuje zamrożenie wysokości dodatkowej wypłaty na poziomie 15 procent, co oznaczałoby odejście od zaplanowanej na 2027 rok podwyżki - pisze „Gazeta Prawna”.

Jeden miesiąc decyduje o wszystkim

Obecne prawo mówi jasno: wdowa może ubiegać się o połączenie świadczeń po osiągnięciu 60 lat, a wdowiec po 65. Jednak kluczowa jest też chwila nabycia prawa do renty rodzinnej wraz ze śmiercią małżonka – kobieta powinna mieć co najmniej 55 lat, a mężczyzna 60 lat.

Nawet miesiąc różnicy potrafi przekreślić szanse na rentę wdowią. Przykłady z praktyki ZUS pokazują, że brak niezbędnego wieku w dniu nabycia prawa do renty rodzinnej kasuje możliwość połączenia świadczeń – nawet jeśli później osiągnie się ustawowy wiek emerytalny.

Zdaniem autora petycji, próg uprawniający do otrzymania renty wdowiej powinien zostać obniżony – nawet do 40-50 lat. Motywuje to tym, że osoby młodziej tracące małżonka muszą przez lata samodzielnie zmagać się z codziennymi wydatkami jak czynsz czy rachunki. Brakuje jednak konkretnej propozycji nowego progu wieku oraz szczegółowych przepisów, co w praktyce utrudnia ocenę faktycznego zakresu zmiany.

Skąd środki na finansowanie dodatkowych wypłat?

Co istotne, środki na finansowanie dodatkowych wypłat dla nowych uprawnionych miałyby pochodzić z anulowania zapowiedzianej podwyżki renty wdowiej z 15 na 25 procent. Kto by zyskał? Przede wszystkim osoby, które już od lat żyją samotnie po śmierci partnera, ale jeszcze nie osiągnęły obowiązującego dziś progu wieku.

Czy zmiany mają szansę wejść w życie?

Petycja z 22 października 2026 roku została skierowana do Senackiej Komisji Petycji, ale na razie nie ma decyzji o podjęciu dalszych prac. Brakuje ponadto szczegółowych wyliczeń oraz oceny skutków finansowych.

Resort rodziny już wcześniej sugerował, że na poważniejsze zmiany będzie czas w 2028 roku, podczas planowanej ustawowej weryfikacji świadczeń.

