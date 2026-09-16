Ranking sklepów: Tu koszyk kosztuje najmniej. Różnica to ponad 72 zł

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Ranking najtańszych sklepów w sierpniu otwiera Auchan, gdzie średni koszt koszyka zakupowego w sierpniu wyniósł 266,48 zł (o 1,82 zł więcej niż w lipcu). Średnia wartość koszyka w drugiej i trzeciej sieci rankingu była wyższa odpowiednio o 30,33 zł (Makro Cash & Carry) oraz o 39,55 zł (Selgros Cash & Carry). Najdroższe zakupy w sierpniu można było zrobić z kolei w sieci Netto. Tam za podstawowe produkty zapłaciliśmy 338,81 zł.

W nowym badaniu przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły: nabiał, mięso, wędliny i ryby, chemia domowa, kosmetyki, owoce i warzywa, produkty tłuszczowe i inne. ASM SFA bada ceny tych samych 40 produktów w 13 sieciach handlowych, zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce. Porównano ceny analogicznych produktów tych samych marek i o tych samych gramaturach.

W POLOmarket ceny wystrzeliły najszybciej, w Aldi spadły

Jak zaznaczono w raporcie, po spadku odnotowanym w lipcu, w sierpniu średnia wartość koszyka zakupowego objętego badaniem ponownie wzrosła w ujęciu rocznym.

Sierpień przerwał krótką serię spadków - koszyk podstawowych produktów FMCG znów jest droższy niż przed rokiem, choć skala tej podwyżki, 0,58 proc. r/r, pozostaje nieporównywalnie niższa od ogólnej inflacji konsumenckiej. Wynik ten pokazuje, że konkurencja cenowa w najczęściej kupowanych kategoriach wciąż tłumi presję kosztową skuteczniej niż w pozostałych składnikach koszyka CPI - wskazał w raporcie Kamil Kruk z ASM SFA.

W raporcie zaznaczono, że za koszyk składający się z najtańszych produktów zaraportowanych we wszystkich lokalizacjach badanych sieci zapłacić trzeba było 229,54 zł. To więcej o 4,96 zł niż w lipcu tego roku.

Przyjmując najwyższe ceny koszyka - kosztowałby 385,20 zł, czyli więcej o 3,77 zł niż w lipcu. Różnica między najtańszym a najdroższym koszykiem w sierpniu wyniosła tym samym 155,66 zł, czyli była o 1,19 zł niższa niż w lipcu.

Z danych wynika, że w sierpniu br. wzrost cen rok do roku odnotowano w 9 z 13 sieci, a rozpiętość wyników sięga od 8,57 proc. wzrostu w E.Leclerc do 7,01 proc. spadku w Auchan. Względem lipca odnotowano wzrosty w ośmiu sieciach, a w pięciu ceny badanych produktów były niższe.

Jaki jest najtańszy sklep w Polsce?

Największy wzrost średniej ceny koszyka zakupowego odnotowano w sieci POLOmarket (6,9 proc.), natomiast największy spadek w sklepach Aldi (4,47 proc.). Tylko w dwóch sieciach średnia wartość koszyka zakupowego wyniosła mniej niż 300 zł.

Najtańszą siecią w sierpniu pozostało Auchan, gdzie średni koszt analizowanego zestawu produktów wyniósł 266,48 zł (o 1,82 zł więcej niż w lipcu br.). Średnia wartość koszyka w drugiej i trzeciej sieci rankingu była wyższa odpowiednio o 30,33 zł (Makro Cash & Carry) oraz o 39,55 zł (Selgros Cash & Carry).

W sierpniu najdrożej w Netto

Najdroższe zakupy w sierpniu można było zrobić z kolei w sieci Netto. Koszyk kosztował w niej 338,81 zł. Jak wyliczono, różnica pomiędzy najtańszą a najdroższą wartością koszyka w analizowanych sieciach handlowych wyniosła 27,15 proc.

W raporcie dodano, że ponownie najtańsze zakupy można było zrobić w sklepach typu Cash & Carry (301,42 zł), następnie w hipermarketach (312,40 zł) i supermarketach (325,27 zł), a najdroższe w dyskontach (331,14 zł).