Ranking PKB województw. Jedna część Polski zarabia niemal trzy razy więcej od drugiej

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Największy wzrost PKB odnotowano w 2024 roku w regionie lubelskim – o 9,2 proc, a najmniejszy w regionie śląskim – o 3,6 proc. Najwyższy poziom PKB na jednego mieszkańca uzyskany wtedy w regionie warszawskim stołecznym przewyższał prawie trzykrotnie wartość PKB na jednego mieszkańca regionu lubelskiego, w którym odnotowano najniższy jego poziom. Na co jeszcze wskazują najnowsze dane GUS?

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane - za 2024 rok - dotyczące PKB na mieszkańca poszczególnych regionów i województw Polski w relacji do średniej krajowej. Tam, gdzie PKB na mieszkańca jest najwyższe, tam zwykle koncentrują się najlepiej płatne miejsca pracy, inwestycje i rozwinięte usługi.

Dane pokazują utrzymujące się regionalne nierówności rozwojowe. Województwa Polski wschodniej – zwłaszcza lubelskie, warmińsko-mazurskie i podkarpackie – osiągają wyraźnie niższy poziom PKB na mieszkańca niż średnia krajowa. Wpływać na to mogą m.in. mniejsza liczba dużych przedsiębiorstw, słabsza dostępność transportowa, niższa urbanizacja i odpływ mieszkańców w wieku produkcyjnym.

Oto ranking - przy uwzględnieniu, że województwo mazowieckie podzielono na dwa regiony statystyczne: warszawski stołeczny i mazowiecki regionalny:

warszawski stołeczny – 200,4 proc.

dolnośląskie – 106,5 proc.

wielkopolskie – 104,9 proc.

śląskie – 100,2 proc.

pomorskie – 95,3 proc.

łódzkie – 94,6 proc.

mazowiecki regionalny – 91,0 proc.

małopolskie – 89,6 proc.

zachodniopomorskie – 81,9 proc.

kujawsko-pomorskie – 80,7 proc.

opolskie – 80,6 proc.

lubuskie – 79,8 proc.

podlaskie – 77,27 proc.

świętokrzyskie – 76,7 proc.

podkarpackie – 72,9 proc.

warmińsko-mazurskie – 71,0 proc.

lubelskie – 70,6 proc.

Wyk. Adam Ziemienowicz / PAP

Warto jednak pamiętać, że PKB na mieszkańca nie jest miarą zarobków ani jakości życia pojedynczego mieszkańca, a opisuje wartość dóbr i usług wytworzonych na danym obszarze. Może być zawyżane tam, gdzie zarejestrowane są centrale firm lub gdzie do pracy dojeżdżają osoby mieszkające w innych regionach.

O ile zwiększył się PKB w 2024 roku?

W 2023 roku polski PKB wyniósł 3 bln 415 mld zł, co oznaczało wzrost o 10,1 proc. wobec 2022 roku. Najbardziej dynamicznie rosła wtedy gospodarka regionu warszawskiego stołecznego – o 15,3 proc. Z najnowszych danych za 2024 r. wynika, że lider wzrostu się zmienił: PKB najszybciej zwiększył się w regionie lubelskim, o 9,2 proc., natomiast najwolniej w śląskim – o 3,6 proc.

Tylko pięć regionów napędza Polskę! Sprawdź, czy Twój znalazł się w elicie Ponad połowa wartości produktu krajowego brutto w Polsce w 2023 roku została wytworzona zaledwie w pięciu regionach – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Warszawski stołeczny, śląski, wielkopolski, dolnośląski i małopolski –…

Oba zestawienia GUS potwierdzają jednak silną koncentrację gospodarki: w 2023 r. pięć najsilniejszych regionów wytworzyło ponad 56 proc. krajowego PKB, a w 2024 r. PKB na mieszkańca w regionie warszawskim stołecznym stanowiło 200,4 proc. średniej krajowej. Jednocześnie woj. lubelskie, mimo najwyższego tempa wzrostu w 2024 r., pozostawało regionem o najniższym PKB per capita – na poziomie 70,6 proc. średniej dla Polski.