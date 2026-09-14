Rada Fiskalna alarmuje. Ryzyko przekroczenia progu bardzo wysokie

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Rada Fiskalna wydała niepokojącą opinię do przyszłorocznego budżetu państwa. „Ryzyko przekroczenia przez państwowy dług publiczny (PDP) w relacji do PKB w 2027 r. progu 55 proc. jest bardzo wysokie” - stwierdziła rada.

Premier Donald Tusk i ministrowie w ławach rządowych w Sejmie, fot. Dawid Wolski

Premier Donald Tusk i ministrowie w ławach rządowych w Sejmie, fot. Dawid Wolski / East News

„Rada Ministrów nie wykorzystuje sprzyjających warunków gospodarczych”

W poniedziałek Rada Fiskalna opublikowała opinię o projekcie budżetu na 2027 r.

„Projekt prezentuje trwałą i głęboką nierównowagę finansów publicznych. Nie przedstawia działań, których wdrożenie zapewniłoby rozpoczęcie procesu konsolidacji, a Rada Ministrów nie wykorzystuje sprzyjających warunków gospodarczych do ograniczenia deficytu” – czytamy w opinii Rady Fiskalnej.

„Obecna nierównowaga jest wynikiem kumulacji decyzji podejmowanych w dłuższym okresie, a nie załamania dochodów publicznych. Relacja dochodów do produktu krajowego brutto (PKB) jest wciąż historycznie wysoka, natomiast podstawowym źródłem pogłębienia deficytu pozostaje wzrost wydatków, wyraźnie przewyższający wzrost dochodów” – podkreślono.

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Nie tylko wydatki obronne

Rada podkreśliła, że wydatki obronne nie są jedynym powodem pogorszenia stanu finansów publicznych.

Oceniła, że wydatki te odpowiadają za około jedną czwartą wzrostu wydatków od 2021 roku i że istotne znaczenie mają również „transfery socjalne, wynagrodzenia i inne trwałe zobowiązania państwa”.

Projekt budżetu na 2027 rok, Adam Ziemienowicz / PAP

„Ryzyko bardzo wysokie”

„Ryzyko przekroczenia przez państwowy dług publiczny (PDP) w relacji do PKB w 2027 r. progu 55 proc. jest bardzo wysokie. Próg zostaje przekroczony w niemal wszystkich analizowanych wariantach ryzyka, m.in. z uwzględnieniem niewystąpienia 'naturalnych oszczędności' w założonej wysokości. W projekcie nie zapewniono zatem odpowiedniego marginesu bezpieczeństwa” – czytamy w opinii Rady Fiskalnej.

Dodano, że w projekcie budżetu nie ma „wystarczającej odpowiedzi” na zalecenie Rady ECOFIN, aby wykorzystać okres obowiązywania krajowej klauzuli wyjścia do zmiany priorytetów wydatkowych lub zwiększenia dochodów. Taka zmiana pozwoliłaby w sposób stabilny finansować „trwale” wyższe wydatki obronne.

Konieczny plan wieloletni

„Prognoza dochodów budżetowych przedstawiona w PUB27 (projekcie ustawy budżetowej na 2027 r. – red.) jest obarczona wysokim ryzykiem, m.in. przez uwzględnienie nieuchwalonych dotychczas zmian w systemie podatkowym oraz optymistyczne założenia dotyczące dynamiki dochodów podatkowych” – oceniła Rada Fiskalna.

Rada stwierdziła także, że „naprawa finansów publicznych wymaga wiarygodnego planu wieloletniego i możliwie szerokiego porozumienia politycznego”. Podkreśliła, że naprawa stanu finansów publicznych „nie oznacza ograniczenia ambicji państwa, lecz stanowi warunek trwałego finansowania bezpieczeństwa, usług publicznych, inwestycji i polityki społecznej”.