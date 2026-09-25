Przełomowa decyzja ws. KSeF. Ministerstwo Finansów ugięło się pod naciskiem przedsiębiorców

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Przedsiębiorcy mogą odetchnąć z ulgą – Ministerstwo Finansów proponuje przesunięcie wprowadzenia kar za błędy w Krajowym Systemie e-Faktur o kolejny rok. Nowe przepisy mają wejść w życie dopiero od 1 stycznia 2028 roku. To odpowiedź na postulaty środowiska biznesowego, które domagało się więcej czasu na dostosowanie do nowych obowiązków.

Od 1 stycznia 2027 roku wszystkie faktury w Polsce będą musiały być wystawiane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur, zdj. Darek Delmanowicz

Od 1 stycznia 2027 roku wszystkie faktury w Polsce będą musiały być wystawiane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur, zdj. Darek Delmanowicz / PAP

Jak przypomina Kancelaria Premiera, od 1 stycznia 2027 roku wszystkie faktury w Polsce będą musiały być wystawiane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, już od tego dnia miały zacząć obowiązywać kary za błędy popełniane przy korzystaniu z systemu. Ministerstwo Finansów postanowiło jednak wsłuchać się w głos przedsiębiorców i przygotowało projekt ustawy, który wydłuża okres przejściowy o kolejny rok.

Rok bez kar dla przedsiębiorców

Resort finansów tłumaczy, że wydłużenie okresu bez kar to odpowiedź na liczne postulaty przedsiębiorców, którzy obawiali się, że nie zdążą w pełni przygotować się do nowych wymogów.

„Odroczenie terminu wprowadzenia kar pieniężnych za błędy w KSeF zapewni czas na dostosowanie się przez podatników, którzy zostali objęci okresami przejściowymi, m.in. przez tych podatników, którzy do końca 2026 r. mogą wystawiać faktury elektroniczne lub faktury w postaci papierowej, jeżeli łączna wartość sprzedaży (wraz z podatkiem) udokumentowana tymi fakturami w miesiącu jest mniejsza lub równa 10 000 zł. Przedmiotowe odroczenie również jest ważne dla podatników, którzy już stosują KSeF, ale występują u nich trudności różnego typu związane z prawidłowym wdrożeniem tego rozwiązania” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Nowe przepisy i doprecyzowanie zasad

Projekt ustawy, który pojawił się na stronach Rządowego Centrum Legislacji, zakłada nie tylko przesunięcie terminu wprowadzenia kar, ale także doprecyzowanie części przepisów dotyczących KSeF. Zmiany obejmą m.in. przedsiębiorców wystawiających faktury o wartości do 10 tys. zł brutto miesięcznie – od 2027 roku również oni będą musieli korzystać z KSeF. Zniknie także możliwość wystawiania faktur z kas rejestrujących.

Odwrotne obciążenie VAT – dłużej w wybranych branżach

W projekcie znalazły się również zapisy dotyczące wydłużenia okresu obowiązywania mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT w niektórych branżach. „W przedmiocie zmiany dotyczącej mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem w odniesieniu do gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, projekt zakłada przedłużenie o kolejne 3,5 roku funkcjonowania tego mechanizmu – po 31 grudnia 2026 r.” – czytamy w uzasadnieniu.

