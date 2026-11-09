Przeciętne wynagrodzenie Polaków przekroczyło 9300 zł. GUS podał najnowsze dane

Według najnowszego raportu GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w III kwartale 2026 roku było wyższe o 6,2 proc. niż rok wcześniej.
"Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w III kwartale 2026 roku wzrosło o 6,2 proc. rdr i wyniosło 9.317,01 zł" – podkreślono w komunikacie.
W ujęciu kwartalnym również odnotowano wzrost. W stosunku do II kwartału 2026 roku wynagrodzenie wzrosło o 0,9 proc.
Oznacza to, że pensje Polaków nie tylko rosną w skali roku, ale także systematycznie zwiększają się z kwartału na kwartał.