Prezes zrezygnował, wskazano zastępcę. Ważne zmiany w JSW

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Tomasz Gawlik będzie pełnił obowiązki prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej - zdecydowała rada nadzorcza. O decyzji poinformowała we wtorek spółka.

Tomasz Gawlik będzie pełnił obowiązku do dnia powołania nowego prezesa, jednocześnie pozostaje wiceprezesem JSW ds. rozwoju – wskazano w komunikacie giełdowym.

W piątek ze stanowiska zrezygnował dotychczasowy prezes JSW Bogusław Oleksy.

Bogusław Oleksy zrezygnował, nie podał powodu. JSW bez prezesa Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Bogusław Oleksy zrezygnował ze stanowiska. Nie wskazał przyczyny rezygnacji – poinformowała JSW w piątek. JSW to największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej.

Jak wskazano w informacji przekazanej przez spółkę w maju, Tomasz Gawlik jest związany z JSW od 29 lat. Od grudnia 2015 r. do marca 2017 r. był prezesem spółki.

JSW to największy producent węgla koksowego w UE i jeden z producentów koksu używanego do wytopu stali. Prowadzi wydobycie w kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek.

Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.