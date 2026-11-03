Prezes zrezygnował, wskazano zastępcę. Ważne zmiany w JSW
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Tomasz Gawlik będzie pełnił obowiązki prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej - zdecydowała rada nadzorcza. O decyzji poinformowała we wtorek spółka.
Tomasz Gawlik będzie pełnił obowiązku do dnia powołania nowego prezesa, jednocześnie pozostaje wiceprezesem JSW ds. rozwoju – wskazano w komunikacie giełdowym.
W piątek ze stanowiska zrezygnował dotychczasowy prezes JSW Bogusław Oleksy.
Jak wskazano w informacji przekazanej przez spółkę w maju, Tomasz Gawlik jest związany z JSW od 29 lat. Od grudnia 2015 r. do marca 2017 r. był prezesem spółki.
JSW to największy producent węgla koksowego w UE i jeden z producentów koksu używanego do wytopu stali. Prowadzi wydobycie w kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek.
Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.