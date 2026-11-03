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Prezes zrezygnował, wskazano zastępcę. Ważne zmiany w JSW

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 3 listopada (10:50)

Tomasz Gawlik będzie pełnił obowiązki prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej - zdecydowała rada nadzorcza. O decyzji poinformowała we wtorek spółka.

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Prezes zrezygnował, wskazano zastępcę. Ważne zmiany w JSW
Tomasz Gawlik, fot. Leszek Szymański /PAP

Tomasz Gawlik będzie pełnił obowiązku do dnia powołania nowego prezesa, jednocześnie pozostaje wiceprezesem JSW ds. rozwoju – wskazano w komunikacie giełdowym.

W piątek ze stanowiska zrezygnował dotychczasowy prezes JSW Bogusław Oleksy.

Jak wskazano w informacji przekazanej przez spółkę w maju, Tomasz Gawlik jest związany z JSW od 29 lat. Od grudnia 2015 r. do marca 2017 r. był prezesem spółki.

JSW to największy producent węgla koksowego w UE i jeden z producentów koksu używanego do wytopu stali. Prowadzi wydobycie w kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. 

Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: JSW

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