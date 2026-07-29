Powszechna zgoda wśród Polaków dla tej zmiany. Niemal 90 proc. jest „za”

RMF24

Poparcie dla wyższej kwoty wolnej w PIT jest rekordowo wysokie – wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”. Z badania wynika, że niemal 90 proc. badanych jest „za” jej podniesieniem.

Zgodność Polaków ws. podniesienia kwoty wolnej od podatku

89,4 proc. Polaków popiera podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tys. zł jeszcze w tej kadencji Sejmu. W tej grupie aż 62,3 proc. badanych jest zdecydowanymi zwolennikami tego kroku, a 27,1 proc. udzieliło odpowiedzi „raczej tak”.

Wśród ankietowanych podniesienie kwoty wolnej ma jedynie 7,4 proc. przeciwników.

„Będzie realizacja”. Jest termin podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł Podniesienie kwoty wolnej od podatku z obecnych 30 tys. zł do 60 tys. zł ma zostać zrealizowane jeszcze przed końcem obecnej kadencji Sejmu – zapowiadają politycy koalicji rządzącej. Zmiany mają być wdrażane stopniowo, a szczegóły przygotowuje…

Powszechna akceptacja dla zmiany

Akceptacja dla tego rozwiązania jest powszechna we wszystkich grupach społecznych – niezależnie od płci, wieku, miejsca zamieszkania czy preferencji politycznych.

Jak można przeczytać w środowej „Rzeczpospolitej”, szczególnie wysokie poparcie deklarują osoby w wieku 30–39 lat, wyborcy Konfederacji oraz rodziny wychowujące co najmniej dwoje dzieci – w tych grupach ponad 80 proc. respondentów odpowiada „zdecydowanie tak”.

Nieco mniej entuzjazmu widać natomiast wśród osób po 50. roku życia, mieszkańców największych miast, wyborców Koalicji Obywatelskiej oraz respondentów deklarujących poglądy lewicowe.