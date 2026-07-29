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Powszechna zgoda wśród Polaków dla tej zmiany. Niemal 90 proc. jest „za”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 29 lipca (07:50)

Poparcie dla wyższej kwoty wolnej w PIT jest rekordowo wysokie – wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”. Z badania wynika, że niemal 90 proc. badanych jest „za” jej podniesieniem.

Powszechna zgoda wśród Polaków dla tej zmiany. Niemal 90 proc. jest „za”
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock
  • Z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” wynika, że niemal 90 proc. Polaków popiera podniesienie kwoty wolnej od podatku.
  • Poparcie dla wyższej kwoty wolnej jest powszechne we wszystkich grupach społecznych.
  • Największe poparcie deklarują osoby w wieku 30–39 lat, wyborcy Konfederacji oraz rodziny z co najmniej dwójką dzieci.
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Zgodność Polaków ws. podniesienia kwoty wolnej od podatku

89,4 proc. Polaków popiera podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tys. zł jeszcze w tej kadencji Sejmu. W tej grupie aż 62,3 proc. badanych jest zdecydowanymi zwolennikami tego kroku, a 27,1 proc. udzieliło odpowiedzi „raczej tak”.

Wśród ankietowanych podniesienie kwoty wolnej ma jedynie 7,4 proc. przeciwników.

Powszechna akceptacja dla zmiany

Akceptacja dla tego rozwiązania jest powszechna we wszystkich grupach społecznych – niezależnie od płci, wieku, miejsca zamieszkania czy preferencji politycznych.

Jak można przeczytać w środowej „Rzeczpospolitej”, szczególnie wysokie poparcie deklarują osoby w wieku 30–39 lat, wyborcy Konfederacji oraz rodziny wychowujące co najmniej dwoje dzieci – w tych grupach ponad 80 proc. respondentów odpowiada „zdecydowanie tak”.

Nieco mniej entuzjazmu widać natomiast wśród osób po 50. roku życia, mieszkańców największych miast, wyborców Koalicji Obywatelskiej oraz respondentów deklarujących poglądy lewicowe.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: kwota wolna od podatku sondaż

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