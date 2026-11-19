RMF24

Niepowodzenie polskich europosłów w komisji przemysłu Parlamentu Europejskiego (ITRE). Komisja nie przyjęła opinii w sprawie reformy systemu handlu emisjami. Nie doszło też do głosowania nad polskimi poprawkami, które zakładały przesunięcie wejścia ETS2 do 2031 roku.

ETS2 to system opłat za emisje CO₂ z paliw wykorzystywanych do ogrzewania budynków oraz z paliw w transporcie drogowym. Zgodnie z obecnym prawem ma wejść w życie w 2028 roku, a koszty mogą ponieść gospodarstwa domowe.

Najpierw europosłowie komisji ITRE odrzucili wniosek o odrzucenie całej opinii, ale później nie przyjęli kompromisowej wersji dokumentu. Sprawozdawca zaproponował więc, żeby nie głosować pojedynczo ponad 1200 poprawek. Większość komisji poparła ten wniosek, choć polscy europosłowie byli przeciwni.

Chcieli doprowadzić do imiennego głosowania nad odroczeniem ETS2 do 2031 roku, by sprawdzić rzeczywiste poparcie dla swojego postulatu. Do takiego głosowania jednak nie doszło i reforma ETS nie będzie miała w PE opinii komisji ds. przemysłu.

Szykuje się kolejna porażka?

Teraz uwaga przenosi się na kluczową w sprawie reformy ETS - komisję środowiska (ENVI). Głosowanie nad jej stanowiskiem przesunięto z 1 na 7 grudnia. Na stole leży kompromisowa propozycja dotycząca ETS2, przygotowana przez głównego sprawozdawcę, niemieckiego europosła Petera Liese.

Przewiduje ona jedynie analizę systemu przez Komisję Europejską i możliwość ponownego otwarcia sprawy do lipca przyszłego roku. Zapis znalazł się jednak tylko w preambule dokumentu, a nie w jego artykułach. Nie ustanawia więc konkretnego obowiązku prawnego i nie daje Polsce gwarancji, że ETS2 zostanie odroczony albo zmieniony. Sam Liese jest przeciwnikiem likwidacji systemu i dalszego przesuwania terminu jego wejścia w życie.

Jeśli ten kompromis zyska poparcie części Europejskiej Partii Ludowej, socjalistów, liberałów czy Zielonych, polskie poprawki zakładające przesunięcie ETS2 do 2031 roku lub jego likwidację po prostu upadną. Zgodnie z procedurą poprawki kompromisowe głosowane są przed innymi propozycjami dotyczącymi tej samej kwestii. Jeśli zostaną przyjęte, pozostałe poprawki w tej sprawie nie będą już głosowane.

Ostatnia szansa na sesji plenarnej

Polscy europosłowie zdają sobie sprawę z trudnej sytuacji i już przygotowują poprawki na grudniową sesję plenarną. Chcą ponownie zgłosić przesunięcie ETS2 do 2031 roku, a nawet jego likwidację. Liczą, że tym razem mogą zdobyć większość. Wskazują między innymi na zmianę stanowiska części hiszpańskich europosłów z Europejskiej Partii Ludowej. Wcześniej byli przeciwni odroczeniu systemu, teraz podpisali się pod poprawką. Znaczenie mogą mieć również wyższe ceny paliw, które mogą skłonić kolejnych deputowanych do poparcia zmian.

Decydujące głosowanie w całym Parlamencie Europejskim powinno się odbyć 15 albo 16 grudnia. To właśnie na sesji plenarnej polscy europosłowie upatrują największej szansy na przeforsowanie swoich postulatów.

Równolegle, 11 grudnia, sprawą zajmie się Rada UE, czyli kraje członkowskie UE. Irlandzka prezydencja w swoim najnowszym kompromisie nie zaproponowała żadnych zmian dotyczących ETS2, o czym jako pierwsza informowała dziennikarka RMF FM.

Około 15 państw członkowskich, między innymi Włochy, Czechy i Słowacja, chce jednak zmian w systemie. Nie wiadomo, jak daleko są gotowe się posunąć i czy uzależnią od tego porozumienie w sprawie pozostałych zmian w ETS. Przeciwko odroczeniu ETS2 są nie tylko Komisja Europejska, ale Irlandia, która sprawuje prezydencję w UE a przede wszystkim Niemcy, Szwecja, Dania, Holandia i Finlandia.

Jak usłyszała dziennikarka RMF FM od polskiego dyplomaty, jeśli Parlament Europejski i Rada UE nie uzgodnią zmian w ETS2 satysfakcjonujących dla Polski, sprawa trafi na najwyższy szczebel polityczny, a o poparcie dla polskich postulatów będzie musiał zabiegać premier Donald Tusk.





