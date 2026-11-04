Ponad 20 tys. zł miesięcznie na rękę. Ten europejski kraj szuka pracowników

To szansa dla osób szukających pracy za granicą, zwłaszcza dla specjalistów z Polski. Władze Luksemburga podają, że szczególnie pilnie poszukiwani są eksperci z sektora finansowego, bankowości oraz nowych technologii.
Wśród najbardziej pożądanych zawodów znajdują się m.in. analitycy finansowi, księgowi, audytorzy, doradcy bankowi czy specjaliści zarządzania funduszami inwestycyjnymi.
Braki kadrowe występują także w branży IT. Luksemburskie firmy czekają na programistów, inżynierów oprogramowania, administratorów systemów, specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa oraz analityków danych.
Wysokie potrzeby także w innych branżach
Problematyczny niedobór pracowników zaobserwowano również w sektorze prawniczym (szczególnie prawnicy od bankowości i ubezpieczeń), a także w medycynie, opiece społecznej, budownictwie oraz przemyśle. Poszukiwani są pielęgniarze, technicy medyczni, opiekunowie osób starszych i pracownicy socjalni. Duże zapotrzebowanie notuje się także na inżynierów związanych z robotyką, biotechnologią, lotnictwem i odnawialnymi źródłami energii - wylicza Business Insider.
Ułatwienia dla zagranicznych kandydatów
Aby ułatwić zatrudnianie cudzoziemców, rząd Luksemburga przygotował listę 20 najbardziej potrzebnych grup zawodowych i uprościł dla nich procedury rekrutacyjne. To szczególnie istotna informacja dla osób spoza UE, które muszą spełnić dodatkowe wymogi dotyczące legalnego pobytu i pracy.
Polacy, jako obywatele Unii Europejskiej, mogą korzystać z unijnych swobód i podejmować pracę w Luksemburgu bez konieczności ubiegania się o dodatkowe pozwolenia.