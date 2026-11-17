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Komisja Europejska prognozuje, że w 2027 r. deficyt sektora finansów publicznych w Polsce wyniesie 7,1 proc. PKB, a na 2028 zakłada 7,2 proc. PKB. Jak napisał ekonomista banku PKO BP Michał Reczek w komentarzu do prognoz, ma być to najwyższy deficyt w Unii Europejskiej.

We wtorek Komisja Europejska opublikowała nowe, jesienne prognozy gospodarcze, które również dotyczą Polski. Wynika z nich, że wzrost PKB w 2026 ma wynieść 3,5 proc. (tyle prognozowała KE w majowej rundzie prognoz), w 2027 spowolnić do 2,7 proc. (wobec 2,8 proc. zakładanych wcześniej) i pozostać na tym poziomie w 2028.

„Nasze prognozy wzrostu gospodarczego są nieznacznie bardziej optymistyczne i zakładają wzrost wyższy o 0,1pp od prognoz KE w latach 2026-2028” – napisał w komentarzu do prognoz ekonomista banku PKO BP Michał Reczek.

Jaka inflacja w 2027 i 2028 roku? Prognoza KE

KE prognozuje, że inflacja HICP (Zharmonizowany Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych - gł. miara inflacji stosowana w krajach UE) w tym roku będzie istotnie niższa, niż zakładano (3,3 proc. vs 3,6 proc.), jednak w 2027 sięgnie według prognozy 4,4 proc. (wobec 2,9 proc. zakładanych wcześniej), a w 2028 spowolni jedynie do 3,9 proc.

„Znaczna różnica między inflacyjnymi prognozami Komisji Europejskiej i naszymi wynika z założeń dotyczących cen prądu, gazu i paliw w 2027. My oczekujemy niskich, jednocyfrowych wzrostów rachunków za prąd i gaz, m.in. dzięki wdrożeniu zapowiadanych przez rząd programów ochronnych (w ich efekcie ceny gazu w 2027 mogą wręcz pozostać na poziomie z 2026). Wysoka inflacja w 2028 w prognozie KE jest z kolei skutkiem założenia wejścia w życie systemu ETS2”- stwierdził ekonomista PKO BP.

Polska znajdzie się na niechlubnym pierwszym miejscu

Michał Reczek dodał, że Komisja Europejska „zdaje się nie wierzyć w konsolidację fiskalną w Polsce”, bo spodziewa się ona, że deficyt sektora general government (sektora finansów publicznych – przyp. red.) w roku 2026 wyniesie 7,1 proc. PKB (wcześniej oczekiwała 6,5 proc. PKB), w 2027 - 7,1 proc. PKB (z 6,3 proc. PKB), a na 2028 zakłada 7,2 proc. PKB.

„Tym samym deficyt fiskalny w Polsce w 2026 będzie 2. najwyższym w UE (po Węgrzech, 7,3 proc. PKB), zaś w 2027 i 2028 Polska znajdzie się na niechlubnym pierwszym miejscu. W efekcie dług publiczny Polski w ciągu 3 lat (od 2025 do 2028) wzrośnie o 13,9pp i będzie to najsilniejszy przyrost długu wyrażonego w relacji do PKB wśród wszystkich państwach UE” – uważa ekspert.

Z prognoz wynika, że dług sektora general government ma wzrosnąć z 59,6 proc. PKB w 2025 do 67,7 proc. PKB w 2026 (wcześniej KE oczekiwała 64,5 proc. PKB), 70,1 proc. PKB w 2027 (a nie 68,3 proc. PKB) oraz 73,5 proc. PKB w 2028.

„Nasze prognozy polityki fiskalnej w latach 2026-2028 są zbliżone do prognoz Komisji, choć zakładamy, że już w 2028 r. rozpocznie się konsolidacja fiskalna, a deficyt spadnie poniżej 7 proc. PKB. Jednocześnie prognozujemy nieco niższy dług publiczny na koniec 2026 i nieco wyższy na koniec 2027 i 2028” – napisał Reczek.