Polska wyprzedza Belgię i Szwecję. Eurostat podał gospodarcze dane

RMF24

Według najnowszych danych opublikowanych przez Eurostat, Polska w 2025 roku uplasowała się na szóstym miejscu wśród największych gospodarek Unii Europejskiej pod względem nominalnego produktu krajowego brutto. Wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej nasz kraj jest zdecydowanym liderem.

Wartość polskiego PKB w cenach bieżących wyniosła aż 922,9 miliarda euro, co stanowiło 4,9 procent łącznego PKB państw członkowskich.

Na czele zestawienia niezmiennie pozostają Niemcy, których gospodarka osiągnęła wartość 4,47 biliona euro i odpowiadała za 23,8 procent całkowitego PKB Unii. Kolejne miejsca zajęły Francja (2,99 bln euro), Włochy (2,26 bln euro), Hiszpania (1,69 bln euro) oraz Niderlandy (1,17 bln euro).

Polska znalazła się tuż za Holandią, wyprzedzając takie kraje jak Belgia, Szwecja, Irlandia czy Austria.

Łączna wartość PKB wszystkich 27 państw członkowskich Unii Europejskiej w 2025 roku wyniosła 18,8 biliona euro. Udział Polski w unijnej gospodarce systematycznie rośnie, co potwierdzają najnowsze statystyki.

Wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej Polska utrzymała pozycję niekwestionowanego lidera. Dla porównania, PKB Rumunii wyniosło 380,1 mld euro, Czech 347,3 mld euro, a Węgier 218,8 mld euro.

Na drugim biegunie zestawienia znalazła się Malta, której gospodarka okazała się najmniejsza w całej Unii Europejskiej.