Polacy pokochali Blika. Statystyki robią wrażenie

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Od początku roku Polacy wykonali ponad 2,4 mld transakcji Blik - poinformował operator systemu, Polski Standard Płatności. W samym III kwartale było to 822 mln transakcji opiewających na łącznie 131,8 mld zł.

Operator przekazał, że w samym trzecim kwartale użytkownicy korzystali z systemu Blik średnio 8,9 mln razy dziennie, realizując ponad 100 operacji w każdej sekundzie. W najbardziej intensywnym dniu tego okresu liczba płatności sięgnęła 13 mln.

Między lipcem a wrześniem użytkownicy zapłacili Blikiem w sklepach online 384,3 mln razy, czyli o 10 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość tych transakcji wzrosła o 18 proc., osiągając 64 mld zł. Z kolei średnia kwota pojedynczego zakupu wyniosła 167 złotych.

Wielu użytkowników korzysta z Blika nie tylko w czasie zakupów w sieci. „W trzecim kwartale 2026 roku użytkownicy zrealizowali 206,5 mln przelewów na telefon, o 11 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Średnia kwota pojedynczego przelewu na telefon to 187 zł” – podaje Polski Standard Płatności.

Blika używamy również coraz częściej w sklepach stacjonarnych. Można tam płacić z użyciem kodu, ale również zbliżeniowo. W III kwartale roku płatności zbliżeniowe odpowiadały za blisko 47 proc. transakcji realizowanych Blikiem w terminalach.

Usługa umożliwia realizację zakupów również poza Polską. Od momentu jej uruchomienia aktywowało ją 4,1 mln użytkowników, a Polacy zapłacili Blikiem zbliżeniowym w 181 krajach świata. W trzecim kwartale br. po raz pierwszy skorzystali z tej możliwości w Bhutanie, Algierii, na Madagaskarze i w Republice Środkowoafrykańskiej - wylicza operator systemu.

Ponad 9 tys. zł na papierze, a w rzeczywistości? Tyle naprawdę zarabiają Polacy Ponad 9,1 tys. zł brutto – tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie w Polsce w maju 2026 roku. Ta kwota nie pokazuje jednak całej prawdy o zarobkach Polaków. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że połowa pracowników otrzymywała nie więcej…

Za rozwój systemu Blik odpowiada spółka Polski Standard Płatności, której udziałowcami są: Alior Bank, Bank Millennium, Erste Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.

W 2025 r. użytkownicy Blika zrealizowali 2,9 mld transakcji o wartości 441,5 mld zł.