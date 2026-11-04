Polacy pokochali Blika. Statystyki robią wrażenie

Operator przekazał, że w samym trzecim kwartale użytkownicy korzystali z systemu Blik średnio 8,9 mln razy dziennie, realizując ponad 100 operacji w każdej sekundzie. W najbardziej intensywnym dniu tego okresu liczba płatności sięgnęła 13 mln.
Między lipcem a wrześniem użytkownicy zapłacili Blikiem w sklepach online 384,3 mln razy, czyli o 10 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość tych transakcji wzrosła o 18 proc., osiągając 64 mld zł. Z kolei średnia kwota pojedynczego zakupu wyniosła 167 złotych.
Wielu użytkowników korzysta z Blika nie tylko w czasie zakupów w sieci. „W trzecim kwartale 2026 roku użytkownicy zrealizowali 206,5 mln przelewów na telefon, o 11 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Średnia kwota pojedynczego przelewu na telefon to 187 zł” – podaje Polski Standard Płatności.
Blika używamy również coraz częściej w sklepach stacjonarnych. Można tam płacić z użyciem kodu, ale również zbliżeniowo. W III kwartale roku płatności zbliżeniowe odpowiadały za blisko 47 proc. transakcji realizowanych Blikiem w terminalach.
Usługa umożliwia realizację zakupów również poza Polską. Od momentu jej uruchomienia aktywowało ją 4,1 mln użytkowników, a Polacy zapłacili Blikiem zbliżeniowym w 181 krajach świata. W trzecim kwartale br. po raz pierwszy skorzystali z tej możliwości w Bhutanie, Algierii, na Madagaskarze i w Republice Środkowoafrykańskiej - wylicza operator systemu.
Za rozwój systemu Blik odpowiada spółka Polski Standard Płatności, której udziałowcami są: Alior Bank, Bank Millennium, Erste Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.
W 2025 r. użytkownicy Blika zrealizowali 2,9 mld transakcji o wartości 441,5 mld zł.