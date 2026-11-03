Podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego. Ile wyniesie od stycznia?

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Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oficjalnie ogłosiło nową stawkę świadczenia pielęgnacyjnego na 2027 rok. Od stycznia wyniesie 3 488 złotych miesięcznie. To wzrost o 102 złote w stosunku do stawki z roku bieżącego – opiekunowie otrzymają w skali roku ponad 1 200 zł więcej.

Coroczna waloryzacja zależy od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, a kwota przyznawana jest w zaokrągleniu do pełnych złotych. Oznacza to, że świadczenie ma podążać za podwyżką krajowej płacy minimalnej, chroniąc opiekunów przed inflacją i realnym spadkiem wartości pomocy.

Kto może liczyć na podwyższone świadczenie?

Na dodatkowe środki w 2027 roku mogą liczyć osoby, które sprawują opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub szczególnymi wskazaniami dotyczącymi konieczności stałej opieki lub rehabilitacji.

Beneficjentami są zarówno rodzice, jak i opiekunowie prawni, osoby zobowiązane do alimentacji, rodziny zastępcze czy prowadzący rodzinne domy dziecka.

Co ważne, prawo do świadczenia nie jest uzależnione od dochodów – decydują wyłącznie przesłanki medyczne oraz prawne. Trzeba jednak pamiętać o wykluczeniach: świadczenie nie może być przyznane na tę samą osobę, jeśli inny opiekun pobiera już świadczenie opiekuńcze.

Nowe i stare zasady – co się zmienia po 18. urodzinach podopiecznego?

Nowe przepisy od 2024 roku zakładają, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje do momentu ukończenia przez podopiecznego 18 lat. Dla rodzin korzystających z tzw. ochrony praw nabytych nic się jednak nie zmienia: mogą one dalej pobierać świadczenie na dorosłego, o ile dopełnią formalności i zachowają ciągłość prawa.

Kluczem jest pilnowanie terminów – po wygaśnięciu ważności orzeczenia musisz złożyć wniosek o nowe w przeciągu trzech miesięcy, a później, również w trzymiesięcznym terminie, wniosek o ustalenie dalszego prawa do świadczenia. Niedotrzymanie tych dat może oznaczać utratę uprawnień.

Wyższe stawki przy opiece nad kilkorgiem dzieci

Jak podkreśla „Dziennik Gazeta Prawna”, prawo przewiduje także możliwość uzyskania podwójnej, a nawet potrójnej kwoty – nawet 10 464 zł miesięcznie. Dotyczy to opiekunów sprawujących pieczę nad więcej niż jednym niepełnoletnim, wymagającym opieki podopiecznym, o ile spełniają oni warunki wskazane w ustawie. Każdy kolejny uprawniony podopieczny to dodatkowe 100 proc. podstawy świadczenia.

Praca, dochód i świadczenie – kiedy można łączyć?

Dobra wiadomość dla opiekunów pobierających świadczenie na nowych zasadach – mogą oni podejmować zatrudnienie, prowadzić działalność rolniczą, a nawet łączyć świadczenie z emeryturą lub rentą.

Takiej swobody nie mają jednak ci, którzy pozostają przy starych przepisach – tutaj nadal obowiązują ograniczenia dotyczące pracy zarobkowej.

Waloryzacja automatyczna. Kiedy trzeba złożyć nowy wniosek?

Podwyżka zostanie przyznana automatycznie wszystkim uprawnionym – bez konieczności składania dodatkowych wniosków. Wyjątkiem są sytuacje, gdy kończy się okres ważności decyzji lub upływa data orzeczenia o niepełnosprawności – wtedy należy zadbać o nowe dokumenty i dopełnić formalności w terminie.