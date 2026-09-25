Podatek od nieruchomości w 2027 roku w górę. Sprawdź nowe maksymalne stawki

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W 2027 roku właściciele nieruchomości i przedsiębiorcy muszą przygotować się na wyższe maksymalne stawki podatku od nieruchomości. Ministerstwo Finansów i Gospodarki ogłosiło, że limity wzrosną średnio o 2,7 proc. Ostateczną wysokość podatku w danej gminie ustalą jednak lokalne samorządy.

W 2027 r. gminy mogą podwyższyć podatek od nieruchomości

W 2027 r. gminy mogą podwyższyć podatek od nieruchomości / Shutterstock

W lipcu Ministerstwo Finansów i Gospodarki opublikowało w „Monitorze Polskim” obwieszczenie dotyczące górnych granic stawek podatków i opłat lokalnych na 2027 rok. Zmiany obejmą zarówno właścicieli mieszkań, domów, gruntów, jak i przedsiębiorców. Większość maksymalnych stawek wzrośnie o około 2,7 proc. w porównaniu do roku poprzedniego.

Podwyżka wynika z corocznej aktualizacji limitów na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny. W pierwszym półroczu 2026 roku ceny wzrosły właśnie o 2,7 proc. względem analogicznego okresu 2025 roku.

Konkretne kwoty – ile wyniosą nowe stawki?

W 2027 roku maksymalne stawki podatku od nieruchomości będą wyglądać następująco:

grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej: 1,49 zł za 1 m² powierzchni (wzrost z 1,45 zł);

grunty pod wodami powierzchniowymi jezior i zbiorników sztucznych: 7,35 zł za 1 ha (wzrost z 7,15 zł);

pozostałe grunty, w tym wykorzystywane do odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego: 0,80 zł za 1 m² (wzrost z 0,77 zł);

niezabudowane grunty objęte obszarem rewitalizacji: 4,85 zł za 1 m² (wzrost z 4,72 zł).

Dla budynków i ich części stawki maksymalne wyniosą:

budynki mieszkalne: 1,29 zł za 1 m² powierzchni użytkowej (wzrost z 1,25 zł);

budynki związane z działalnością gospodarczą: 36,49 zł za 1 m² (wzrost z 35,53 zł);

budynki zajęte na działalność w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 17,09 zł za 1 m²;

budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych: 7,47 zł za 1 m²;

pozostałe budynki: 12,33 zł za 1 m².

Decyzja należy do gmin

Warto podkreślić, że ogłoszone przez ministra stawki to limity, których samorządy nie mogą przekroczyć. O faktycznej wysokości podatku od nieruchomości w danej gminie zdecyduje rada gminy w drodze uchwały. W praktyce wiele samorządów ustala stawki na poziomie maksymalnym, ale mogą one być również niższe.

Jeśli rada gminy nie podejmie uchwały w sprawie nowych stawek na 2027 rok, obowiązywać będą stawki z roku poprzedniego.

Podatek od nieruchomości to jedno z głównych źródeł dochodów własnych gmin. Decyzje dotyczące wysokości stawek mają więc bezpośredni wpływ na budżety samorządów, a także na portfele mieszkańców i przedsiębiorców. Dla właścicieli mieszkań podwyżka oznacza wzrost opłaty o 4 grosze za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej. W przypadku dużych firm różnice mogą być znacznie bardziej odczuwalne.

