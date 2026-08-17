PKO Bank Polski na celowniku KNF. Gigantyczne kary

RMF24

PKO Bank Polski ukarany: Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła łącznie 47,5 mln zł kar. Chodzi m.in. o lokaty strukturyzowane, oferowane przez ten bank. Zarzuty KNF mówią o nieinformowaniu klientów o konfliktach interesów dotyczących tych usług.

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała w poniedziałek komunikat, w którym poinformowała, że decyzję nakładającą kary na PKO BP wydała już 5 sierpnia. KNF nałożyła w sumie pięć kar, z czego najwyższą na 26 mln zł, a najniższą na 1,5 mln zł - łącznie to 47,5 mln zł.

KNF podkreśliła, że maksymalny wymiar każdej z nałożonych kar to ponad 3,8 mld zł, a decyzja nie jest prawomocna.

Zarzuty KNF dotyczą oferowanych przez bank usług dotyczących lokat strukturyzowanych. Bank otrzymał 26 mln zł kary za „nieinformowanie klientów o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych na rzecz tych klientów – w okresie od 7 lutego 2022 roku do 29 marca 2023 roku”.

„(Bank) nie zidentyfikował dwóch rodzajów konfliktów interesów występujących w działalności Banku. Pierwszy dotyczył sprzeczności między interesem Banku a obowiązkiem działania przez ten bank w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu klienta tego banku. W interesie Banku było minimalizowanie kosztów zakupu opcji stanowiącej instrument pochodny wbudowany w lokatę, który był rzeczywistym kosztem dla Banku z tytułu oferowania klientom lokat strukturyzowanych” - tłumaczy Komisja.