Pilny komunikat ING Banku Śląskiego. Wystąpią utrudnienia

Nocna przerwa serwisowa ING Banku Śląskiego
Klienci ING Banku Śląskiego muszą liczyć się z utrudnieniami w korzystaniu z bankomatów i wpłatomatów w nocy z niedzieli na poniedziałek, z 8 na 9 listopada.
Jak informował bank, ograniczenia będą obowiązywały między godz. 1:00 a 6:00. W tym czasie możliwe będą problemy z wypłatą gotówki z bankomatów oraz wpłatą pieniędzy we wpłatomatach.
Klienci planujący transakcje gotówkowe powinni zrealizować je przed rozpoczęciem przerwy albo po jej zakończeniu.
Okresowo aktualizujemy oprogramowanie i sprzęt. Powoduje to chwilowe niedostępności niektórych usług i systemów. Dlatego robimy to wtedy, gdy aktywność naszych klientów jest najniższa. Najczęściej w nocy, ale też nie zawsze jest to możliwe. Jeśli zauważysz, że coś nie działa tak jak powinno - nie panikuj. Jeśli akurat jest noc, bardzo możliwe, że trwa jedna z przerw serwisowych i za kilka godzin wszystko wróci do normy (...). Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zrozumienie - informuje ING Bank Śląski.
Bank ostrzega przed wzmożonymi atakami oszustów internetowych
ING Bank Śląski apeluje do swoich klientów, aby uważali na oszustów, którzy dzwonią i podszywają się pod pracowników banków. Absolutnie nie należy klikać w reklamy w internecie, które kuszą szybkim i łatwym zyskiem. Nie należy też pod żadnym pozorem podawać swoich danych do logowania, danych swojej karty, skanu swojego dowodu czy kodów BLIK.
Mogą nawet zadzwonić do Ciebie na wideo w przebraniu policjanta. Uważaj na fałszywe reklamy inwestycji w kryptowaluty i akcje. Oszuści obiecują szybkie i łatwe pieniądze. Nie daj się nabrać. „Przedmiot sprzedany. Kliknij żeby odebrać pieniądze” - dostajesz podobne wiadomości na OLX, Vinted lub Marketplace? Zamiast zyskać, stracisz pieniądze - ostrzega bank.