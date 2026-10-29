Pilny komunikat ING Banku Śląskiego. Wystąpią utrudnienia

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ING Bank Śląski opublikował komunikat dotyczący utrudnień w bankomatach i wpłatomatach ING oraz Planet Cash. Powodem są prace serwisowe. Choć będą one przeprowadzane w nocy z nocy z 8 na 9 listopada, lepiej wiedzieć, w jakich dokładnie godzinach klienci banku będą mogli napotkać na problemy z wpłatą i wypłatą gotówki.

Nocna przerwa serwisowa ING Banku Śląskiego

Klienci ING Banku Śląskiego muszą liczyć się z utrudnieniami w korzystaniu z bankomatów i wpłatomatów w nocy z niedzieli na poniedziałek, z 8 na 9 listopada.

Jak informował bank, ograniczenia będą obowiązywały między godz. 1:00 a 6:00. W tym czasie możliwe będą problemy z wypłatą gotówki z bankomatów oraz wpłatą pieniędzy we wpłatomatach.

Klienci planujący transakcje gotówkowe powinni zrealizować je przed rozpoczęciem przerwy albo po jej zakończeniu.

Okresowo aktualizujemy oprogramowanie i sprzęt. Powoduje to chwilowe niedostępności niektórych usług i systemów. Dlatego robimy to wtedy, gdy aktywność naszych klientów jest najniższa. Najczęściej w nocy, ale też nie zawsze jest to możliwe. Jeśli zauważysz, że coś nie działa tak jak powinno - nie panikuj. Jeśli akurat jest noc, bardzo możliwe, że trwa jedna z przerw serwisowych i za kilka godzin wszystko wróci do normy (...). Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zrozumienie - informuje ING Bank Śląski.

Bank ostrzega przed wzmożonymi atakami oszustów internetowych

ING Bank Śląski apeluje do swoich klientów, aby uważali na oszustów, którzy dzwonią i podszywają się pod pracowników banków. Absolutnie nie należy klikać w reklamy w internecie, które kuszą szybkim i łatwym zyskiem. Nie należy też pod żadnym pozorem podawać swoich danych do logowania, danych swojej karty, skanu swojego dowodu czy kodów BLIK.

