Pellet tanieje w hurcie, a co z cenami detalicznymi? Ministra rozwiewa wątpliwości

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Hurtowe ceny pelletu spadły i powinno to skutkować obniżeniem również cen detalicznych – oceniła w środę ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. W jej opinii, jeśli tak się nie stanie, sprawę powinien zbadać UOKiK.

Szefowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska zauważyła, że zwiększył się import pelletu do Polski, co w połączeniu z ciepłą jak na tę porę roku aurą wpłynęło na spadek cen tego paliwa w hurcie.

Oczekuję, żeby spadły również ceny w detalu, bo to jest naturalne. Jeżeli nie, może będzie trzeba sprawdzić – i tu będę oczekiwała reakcji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – czy mamy do czynienia ze zmową cenową – powiedziała Hennig-Kloska w Polsat News.

UOKiK: Zwiększony popyt przyczyną podwyżek

Pod koniec sierpnia UOKiK zapewniał, że na bieżąco monitoruje sytuację na rynku energii. „Z przeprowadzonej analizy wynika, że główną przyczyną podwyżek jest zwiększony popyt związany z rosnącą popularnością pieców na pellet, za którym nie nadąża podaż surowca drzewnego” – wskazał wówczas urząd w komunikacie.

Zwrócono uwagę, że jedną z przyczyn popularności ogrzewania pelletem jest możliwość otrzymania dotacji do kotła na takie paliwo np. z programu „Czyste Powietrze”. Wskazano, że w 2025 r. w tym programie ok. 77 proc. wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła dotyczyło kotłów na pellet i drewno.

Popyt na pellet może nadal rosnąć

UOKiK informował, że z tego rodzaju kotłów korzysta obecnie w Polsce ok. 450 tys. gospodarstw domowych i ta liczba zwiększyła się o ponad 90 tys. w porównaniu z 2023 r. „Za rosnącymi potrzebami konsumentów nie nadąża produkcja pelletu. Przykładowo, zmniejszyła się sprzedaż drewna prowadzona przez Lasy Państwowe, a wysokiej jakości pellet klasy A1 produkuje się przede wszystkim z trocin oraz pozostałości z obróbki drewna w tartakach” – wskazywał UOKiK.

W ocenie Urzędu popyt na pellet może nadal rosnąć.

„Nasza analiza jednoznacznie wskazuje, że przyczyną wzrostu cen pelletu są problemy systemowe, w szczególności niedostosowanie podaży pelletu z krajowych zasobów do popularności pieców na drewno, w tym dofinansowanych z programu Czyste Powietrze. Z dużym prawdopodobieństwem wystąpią one również w najbliższym sezonie grzewczym. Narzędziami pozwalającymi ograniczyć ich negatywne skutki dysponuje rząd, w szczególności Ministerstwo Energii oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska, nadzorujące PGL Lasy Państwowe” – wskazywał w sierpniu prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

Obecnie średnia cena pelletu dostępnego w sprzedaży detalicznej przekracza 2 tys. zł za tonę.