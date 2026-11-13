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Oto ceny paliw na weekend i poniedziałek. Minister podał maksymalnie stawki

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 13 listopada (12:49)

Od soboty kierowcy zapłacą mniej za paliwo. Ministerstwo Energii ogłosiło nowe maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego, które będą obowiązywać przez trzy dni. To efekt kolejnej odsłony rządowego pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), mającego na celu ograniczenie wzrostu cen na stacjach. Ile zapłacimy?

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Oto ceny paliw na weekend i poniedziałek. Minister podał maksymalnie stawki
Zdjęcie poglądowe /Shutterstock

Z piątkowego obwieszczenia Ministra Energii wynika, że w sobotę, niedzielę i poniedziałek litr benzyny 95 nie będzie kosztował więcej niż 6,02 zł, benzyny 98 – 6,66 zł, a oleju napędowego – 7,52 zł. 

To oznacza, że ceny maksymalne będą niższe niż w piątek. Dzisiaj za te same paliwa trzeba zapłacić odpowiednio 6,06 zł, 6,68 zł i 7,54 zł za litr.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek.

 

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Pakiet CPN 

Obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw to element trzeciej już odsłony pakietu CPN (Ceny Paliwa Niżej). Rządowy program ma na celu ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców. Mechanizm został uruchomiony po wejściu w życie przepisów dotyczących podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. 

Kara za niestosowanie maksymalnych cen paliw może wynieść nawet 1 mln zł.

Pierwsza odsłona pakietu CPN została wprowadzona pod koniec marca, w odpowiedzi na rosnące ceny ropy naftowej w związku z konfliktem USA i Izraela z Iranem. Wówczas czasowo obniżono VAT i akcyzę na paliwa oraz wprowadzono mechanizm ceny maksymalnej. Druga odsłona programu obowiązywała w sierpniu, jednak już bez obniżki akcyzy. 

Według założeń rządu, cały pakiet wsparcia cen paliw będzie obowiązywał do końca 2026 roku, a jego koszt może wynieść około 5 miliardów złotych.


Źródło: RMF24/PAP

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