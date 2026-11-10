Oto ceny paliw na 11 i 12 listopada. Ministerstwo Energii podało maksymalne stawki

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

W środę i czwartek kierowcy zapłacą więcej za benzynę, ale mniej za olej napędowy. Ministerstwo Energii opublikowało najnowsze limity cen paliw, które będą obowiązywać przez najbliższe dwa dni.

Zgodnie z opublikowanym we wtorek obwieszczeniem ministra energii w środę i czwartek (11 i 12 listopada) maksymalna cena litra benzyny 95 wyniesie 6,10 zł, benzyny 98 – 6,70 zł, a diesla – 7,66 zł.

Oznacza to, że benzyna będzie droższa niż we wtorek, natomiast diesel stanieje. Dzień wcześniej ceny maksymalne wynosiły odpowiednio: 6,04 zł za litr benzyny 95, 6,67 zł za benzynę 98 i 7,74 zł za diesla.

Kolejne obwieszczenie dotyczące maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane 12 listopada i określi stawki na piątek.

Rządowy pakiet ograniczający wzrost cen

Przypomnijmy, że wprowadzenie limitów cenowych to część trzeciej odsłony programu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Jego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców.

Mechanizm został uruchomiony po wejściu w życie przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Prezydent podpisał ustawę i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Surowe kary

Za niestosowanie się do maksymalnych cen paliw grożą surowe kary – nawet do 1 miliona złotych. Ustawa umożliwiła także czasowe obniżenie akcyzy i VAT na paliwa płynne. Finansowanie programu pochodzi z nowego podatku nakładanego na koncerny paliwowe osiągające ponadprzeciętne zyski.

Pierwsza odsłona programu CPN została wprowadzona pod koniec marca w reakcji na wzrost cen ropy naftowej związany z konfliktem USA i Izraela z Iranem. Druga odsłona obowiązywała w sierpniu.

Według założeń rządu, wsparcie dla kierowców w ramach pakietu CPN ma obowiązywać do końca 2026 roku, a jego koszt szacowany jest na około 5 miliardów złotych.