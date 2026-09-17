Ostrzegł przed brakiem węgla, stracił stanowisko. Zmiany w Orlenie Termika

RMF24

Andrzej Gajewski został odwołany z funkcji prezesa Orlen Termika - spółki zajmującej się ogrzewaniem. Gajewski ostrzegł przed niedoborem węgla podczas zbliżającego się sezonu grzewczego.

„Potwierdzamy, że z dniem wczorajszym pan Andrzej Gajewski przestał pełnić funkcję prezesa zarządu Orlen Termika” - napisał dział prasowy Orlenu.

Gajewski przyznał, że jest rozczarowany decyzją. Twierdzi też, że nie powiedział niczego, co nie jest prawdą. O jaką wypowiedź chodzi? Gajewski podczas Forum Ciepłowników Polskich w Międzyzdrojach na początku tygodnia powiedział: Jeśli będzie mroźna zima, to węgla zabraknie. Będziemy wszyscy szorować po dnie. Uważam, że to największe ryzyko, które nas dzisiaj czeka - powiedział

My na to się przygotowaliśmy. To nie jest tak, że go nie mamy. My jako Termika zaczęliśmy go zwozić. To nie jest przekaz negatywny, tylko pozytywny – wiemy o sytuacji i się do niej przygotowujemy – skomentował swoje odwołanie rozmowie z RMF FM.

Były prezes nie żałuje swoich słów. Powiedziałem całą prawdę – podkreślił.

Słowa o niskiej dostępności węgla płynęły też ostatnio z Polskiego Grupy Górniczej. Jej prezes ocenił, że zwały węgla na koniec roku zostaną praktycznie wyzerowane.

Czym zajmuje się Orlen Termika?

Spółka Orlen Termika, należąca do Orlenu, wytwarza ciepło i energię elektryczną metodą kogeneracji, czyli podczas jednego procesu technologicznego. Spółka podkreśla, że jej pięć zakładów położonych w aglomeracji stołecznej produkuje łącznie 11 proc. całego ciepła wytwarzanego w Polsce. Są to elektrociepłownie: Żerań, Siekierki i Pruszków oraz ciepłownie Wola i Kawęczyn.

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na modułowych reaktorach SMR.