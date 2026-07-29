Ostatni dzwonek dla rolników. 31 lipca mija termin płatności

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Do 31 lipca rolnicy muszą uregulować składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w KRUS za III kwartał 2026 roku. Brak wpłaty w terminie oznacza powstanie zaległości i naliczanie odsetek.

Do 31 lipca rolnicy muszą uregulować składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w KRUS za III kwartał 2026 roku (zdjęcie ilustracyjne); fot. ARKADIUSZ ZIOLEK

Do 31 lipca rolnicy muszą uregulować składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w KRUS za III kwartał 2026 roku (zdjęcie ilustracyjne); fot. ARKADIUSZ ZIOLEK / East News

Ostatni dzwonek na opłacenie składek

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że do 31 lipca 2026 roku rolnicy, ich małżonkowie oraz domownicy podlegający ubezpieczeniu mają obowiązek opłacenia składek za III kwartał. Dotyczy to zarówno składek społecznych, jak i zdrowotnych.

Warto pamiętać, że kwartalne terminy płatności przypadają na 31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca oraz 31 października. Jeśli termin wypada w dzień wolny od pracy, przesuwa się na pierwszy dzień roboczy.

Ile wynoszą składki w III kwartale 2026 roku?

Wysokość podstawowych składek społecznych nie zmieniła się w porównaniu do poprzedniego kwartału - zaznacza portal Farmer.pl. Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie to 78 zł, a emerytalno-rentowa - 178 zł. Łącznie daje to 256 zł miesięcznie, czyli 768 zł za cały kwartał dla jednej osoby ubezpieczonej w pełnym zakresie. W przypadku ograniczonego zakresu ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego składka wynosi 26 zł miesięcznie.

Rolnicy prowadzący większe gospodarstwa, przekraczające 50 hektarów przeliczeniowych, muszą doliczyć dodatkową składkę emerytalno-rentową. Jej wysokość zależy od powierzchni gospodarstwa i wynosi od 214 zł do 855 zł miesięcznie.

W gospodarstwach o powierzchni co najmniej 6 hektarów przeliczeniowych składka zdrowotna wynosi 1 zł za każdy pełny hektar miesięcznie. W mniejszych gospodarstwach opłata ta finansowana jest z budżetu państwa.

Składka zdrowotna i zasady wpłat

Składki społeczne i zdrowotne należy wpłacać na oddzielne rachunki bankowe - nie wolno ich łączyć w jednym przelewie. W tytule przelewu trzeba podać Unikalny Numer Osoby (UNO), imię i nazwisko płatnika oraz rodzaj opłacanego ubezpieczenia.

Od II kwartału 2026 roku KRUS zmienił sposób informowania o należnościach - rolnicy otrzymali informację obejmującą okres do I kwartału 2027 roku, wraz z kodem QR ułatwiającym płatność. Brak pisma z KRUS nie zwalnia jednak z obowiązku terminowego opłacenia składek. Niedotrzymanie terminu skutkuje powstaniem zaległości i naliczaniem odsetek za zwłokę.

Więcej informacji można znaleźć na portalu eKRUS lub w placówkach terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.