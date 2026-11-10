Orlen wypowiedział umowę z QatarEnergy na dostawy LNG

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Orlen wypowiedział jedną z dwóch umów długoterminowych na dostawy skroplonego gazu ziemnego LNG zawartych z QatarEnergy. Powodem, jak wyjaśniono we wtorkowym komunikacie giełdowym koncernu, jest utrzymująca się siła wyższa, skutkująca brakiem dostaw.

„Orlen informuje, że 10 listopada 2026 r. spółka skorzystała z prawa do wypowiedzenia jednej z dwóch umów długoterminowych na dostawy skroplonego gazu ziemnego zawartych z Qatar Liquefied Gas Company Limited (obecnie QatarEnergy LNG, dalej jako QatarEnergy) z uwagi na utrzymującą się siłę wyższą skutkującą brakiem dostaw” - oznajmił koncern w komunikacie giełdowym.

Co zawierała umowa?

Orlen wyjaśnił, że umowa będącą przedmiotem wypowiedzenia przewidywała realizację dostaw 1 mln ton LNG rocznie w formule cenowej opartej o notowania ropy naftowej, w przybliżeniu 15,3 TWh rocznie. Szacowana roczna wartość umowy na 2026 r. to około 570 mln euro, czyli 2,5 mld zł.

Koncern wspomniał jednocześnie, że wypowiedziana umowa została zawarta przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 29 czerwca 2009 r. z QatarEnergy. Dostawy w ramach tej umowy rozpoczęły się w 2016 r., przy czym umowa miała obowiązywać do 2034 r.

„Po złożeniu wypowiedzenia umowa pozostaje w mocy przez kolejnych 60 dni” - zaznaczył Orlen. Zapewnił jednocześnie, że kontynuuje realizację drugiej umowy zawartej z QatarEnergy w formule cenowej opartej o notowania cen gazu, obejmującej dostawy do 1 mln ton LNG do 2034 r.

Orlen wycofa się z Litwy? Jest reakcja litewskiego ministra Litwa odpowiada na słowa prezesa Orlenu w sprawie rafinerii w Możejkach. „Nie mam absolutnie żadnych informacji o planowanym wycofaniu się spółki z Litwy” – powiedział w środę mediom minister gospodarki i innowacji Edvinas Grikszas.

Orlen: Gazu nie zabraknie

Koncern podał także, że „decyzja o wypowiedzeniu umowy nie wpływa na bezpieczeństwo dostaw gazu”. Jak podkreślono w komunikacie, „wydobycie gazu ze złóż Orlen oraz posiadane kontrakty długoterminowe na dostawy gazu zapewniają pełne pokrycie zapotrzebowania Grupy Orlen”.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który ma rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na modułowych reaktorach SMR.