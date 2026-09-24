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Orlen ogłosi przymusowy wykup akcji Energi. Podano cenę

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 24 września (08:25)

Orlen przeprowadzi przymusowy wykup akcji Energi - poinformował płocki koncern w komunikacie. Ogłoszenie przymusowego wykupu nastąpi 30 września. Znamy cenę akcji.

Orlen ogłosi przymusowy wykup akcji Energi. Podano cenę
Orlen wydał ważny komunikat, zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Zgodę na przeprowadzenie przymusowego wykupu wyraziły zarząd i rada nadzorcza Orlenu.

Cena za jedną akcję Energi w ramach przymusowego wykupu wyniesie 27,60 zł i jest zgodna z wartością godziwą wyznaczoną przez firmę audytorską” - napisano w komunikacie Orlenu.

Orlen ma obecnie 95,23 proc. akcji Energi, co daje 96,06 proc. głosów na WZ. Przymusowy wykup zostanie przeprowadzony wobec akcji posiadanych przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy.

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. 

Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na modułowych reaktorach SMR. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Orlen Energa
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