Orlen ogłosi przymusowy wykup akcji Energi. Podano cenę

RMF24

Zgodę na przeprowadzenie przymusowego wykupu wyraziły zarząd i rada nadzorcza Orlenu.

„Cena za jedną akcję Energi w ramach przymusowego wykupu wyniesie 27,60 zł i jest zgodna z wartością godziwą wyznaczoną przez firmę audytorską” - napisano w komunikacie Orlenu.

Orlen ma obecnie 95,23 proc. akcji Energi, co daje 96,06 proc. głosów na WZ. Przymusowy wykup zostanie przeprowadzony wobec akcji posiadanych przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy.

Orlen zacieśnia współpracę z ukraińskim Naftogazem. Podpisano memorandum Orlen i ukraińska Grupa Naftogaz podpisały dwa porozumienia, dotyczące rozwoju współpracy w obszarze dostaw LNG i produktów naftowych, dywersyfikacji kierunków dostaw oraz wsparcia stabilności dostaw energii w Ukrainie i regionie – poinformował w…

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii.

Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na modułowych reaktorach SMR.