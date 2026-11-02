Ogromne różnice w cenie węgla. Gdzie kupić go najtaniej?

RMF24

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Nadchodząca zima sprawia, że wielu właścicieli domów rozpoczyna gorączkowe poszukiwania najtańszego źródła ciepła. Ceny węgla w listopadzie 2026 są wyjątkowo zróżnicowane – i to nie tylko w zależności od rodzaju opału, ale przede wszystkim miejsca zakupu. Jakie są stawki i jak nie przepłacić?

Wybierając się na zakupy opału, trzeba nastawić się na prawdziwą karuzelę cen. Jak wylicza muratordom.pl, najtańszy groszek można znaleźć bezpośrednio u producenta – np. w Południowym Koncernie Węglowym (ZG Sobieski). Zapłacimy tam 1130 zł za tonę. Im dalej od kopalni, tym niestety drożej: w składach opału ta sama tona potrafi kosztować nawet 2200 złotych.

Jak sprawdził muratordom.pl, węgiel orzech w kopalni kupimy za 1320 zł, ale zapakowany w worki i sprzedawany detalicznie potrafi kosztować nawet 2500 zł za tonę.

Kostka, czyli największy kaliber wśród węgli, bywa najdroższa – jej cena sięga nawet do 1800 zł za tonę.

Market budowlany – wygodnie, ale drogo

Dla osób kupujących niewielkie ilości, markety budowlane wydają się kuszące. Przykładowo, za worek 20 kg groszku zapłacimy od 38 zł do niespełna 43 zł. W przypadku węgla orzech cena za worek sięga już niemal 46 zł.

Opcja workowana to wygoda, ale – co ważne – przeliczając na tonę, ceny mogą być niemal dwukrotnie wyższe niż u producenta.

Skupy i składy opału – wygoda kosztuje

W prywatnych składach ceny mocno się różnią. Najlepsze oferty znajdziemy tam, gdzie magazyny są najbliżej kopalni lub omawiają korzystniejsze dostawy.

Ceny za tonę groszku wahają się od 1450 do ponad 2200 zł, a za worek 25 kg płacimy od 40 do nawet 55 zł - wylicza muratordom.pl.

Kupując workowany węgiel, płacisz nie tylko za opał – ale i obsługę, pakowanie oraz transport.

Kaloryczność się liczy! Na co jeszcze zwracać uwagę?

Wybierając opał, koniecznie należy sprawdzać kaloryczność – im wyższa, tym mniej węgla potrzeba, żeby uzyskać to samo ciepło.

Liczą się też zawartość popiołu i siarki – im niższe, tym lepiej dla kotła i domowej wygody.

Warto polować na oferty kopalń, gdzie zamówimy opał luzem, choć trzeba wtedy zadbać o własny transport oraz magazynowanie.

Kto zapłaci najmniej? Ekspert radzi

Podsumowując: Najtaniej, nawet o kilkaset złotych na każdej tonie, wyjdą zakupy bezpośrednio w kopalni. Niestety, ta opcja wymaga planowania i własnej logistyki – kopalnie sprzedają głównie luzem i oczekują wcześniejszych zapisów.

Kupując w marketach budowlanych, płacimy za wygodę, jednak finalna cena tony opróżnia portfele dużo bardziej niż zakup u źródła.

W detalicznych składach ceny rosną wraz z odległością od kopalni oraz poziomem przetworzenia i pakowania węgla.