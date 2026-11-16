Od stycznia rewolucja w wystawianiu L4. Zmiany dla osób zatrudnionych na kilku etatach

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Od 1 stycznia 2027 roku wchodzą w życie zmiany w wystawianiu zwolnień lekarskich, które odczują przede wszystkim osoby zatrudnione w więcej niż jednym miejscu. Rząd chce skończyć z nadużyciami i dostosować system L4 do realiów rynku pracy. Nowe przepisy oznaczają spore ułatwienia, ale i obowiązki zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Od 1 stycznia 2027 roku wchodzą w życie zmiany w wystawianiu zwolnień lekarskich

Od 1 stycznia 2027 roku wchodzą w życie zmiany w wystawianiu zwolnień lekarskich / Shutterstock

L4 tylko dla jednej pracy – koniec z wieloma zwolnieniami

Najważniejsza zmiana dotyczy tych, którzy łączą kilka etatów lub rodzajów umów. Od nowego roku lekarz będzie mógł wystawić zwolnienie lekarskie (L4) tylko wobec jednego tytułu ubezpieczenia.

Jeżeli więc pracujemy w dwóch firmach, L4 dostaniemy na przykład tylko w jednym miejscu – tam, gdzie faktycznie nie jesteśmy w stanie realizować obowiązków z powodu choroby.

To pracownik będzie decydował, które miejsce pracy obejmie zwolnienie. Przykład? Stan zdrowia uniemożliwia wykonywanie pracy na etacie, ale pozwala jeszcze na wypełnianie obowiązków z umowy zlecenia – w takim przypadku L4 będzie dotyczyć wyłącznie umowy o pracę.

Kontrole i rozliczanie L4 – coraz bardziej szczegółowe

Od 2026 roku kontrole zwolnień lekarskich stały się dużo bardziej szczegółowe. Pracodawcy zatrudniający do 20 osób mają prawo samodzielnie sprawdzać, czy chory pracownik nie wykonuje pracy zarobkowej w czasie L4 lub nie podejmuje czynności opóźniających powrót do zdrowia.

Nie każda aktywność podczas zwolnienia oznacza jednak utratę świadczenia. Zasiłek przepadnie tylko wtedy, gdy pracownik faktycznie pracuje lub naraża leczenie na szwank – na przykład prowadząc działalność gospodarczą. Natomiast pojedyncze odpowiedzi na służbowe maile czy odebranie telefonu nie będą już uznawane za pracę zarobkową.

Nowe rozliczanie pierwszego dnia zwolnienia

Zmiany objęły również rozliczanie pierwszego dnia L4. Od tego roku pierwszy dzień choroby jest wliczany do okresu zasiłkowego niezależnie od tego, czy za ten dzień przysługuje pełne wynagrodzenie, czy jego część.

Co oznacza reforma dla pracowników?

Nowe przepisy mają ograniczyć nadużycia i lepiej dopasować zwolnienia lekarskie do rzeczywistych potrzeb pracujących. Osoby wykonujące obowiązki w kilku miejscach będą informować płatnika zasiłku, z którego tytułu wykorzystują L4. Zupełnie nowe rozwiązania umożliwią także elastyczniejsze łączenie pracy i leczenia – jeśli umożliwia to stan zdrowia.