Od 2027 roku zapłacisz więcej za telewizor i radio. Nowe stawki abonamentu RTV

RMF24

Od 1 stycznia 2027 roku Polacy zapłacą więcej za korzystanie z radia i telewizji. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła nowe, wyższe stawki abonamentu RTV. Co dokładnie się zmienia, ile wyniesie nowa opłata, kto może liczyć na zwolnienie i za co właściwie płacimy? Odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące nadchodzących zmian.

Ile wyniesie abonament RTV w 2027 roku?

Nowe stawki abonamentu RTV wejdą w życie już 1 stycznia 2027 roku. Zgodnie z decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, miesięczna opłata za posiadanie telewizora lub zestawu telewizor + radio wzrośnie do 34,50 zł. W skali roku daje to aż 414 zł, czyli o 48 zł więcej niż dotychczas. W przypadku posiadania wyłącznie radia, miesięczna opłata wyniesie 10,80 zł, co również oznacza wzrost – do tej pory było to 9,50 zł.

Warto pamiętać, że jeśli w gospodarstwie domowym znajduje się zarówno telewizor, jak i radio, nie trzeba płacić dwóch osobnych opłat. W takim przypadku obowiązuje tylko wyższa stawka – 34,50 zł miesięcznie. Opłata powinna zostać uregulowana do 25. dnia każdego miesiąca.

Dla osób, które zdecydują się zapłacić za kilka miesięcy z góry, przewidziane są zniżki. Już przy wpłacie za dwa miesiące można liczyć na drobną ulgę, a im dłuższy okres opłacimy z góry, tym większy upust. Największa zniżka dotyczy płatności rocznej – zamiast 414 zł, abonent wyniesie 372,60 zł, co oznacza oszczędność ponad 40 zł.

Kto jest zwolniony z opłat abonamentu RTV?

Nie wszyscy muszą płacić abonament RTV. Ustawodawca przewidział szereg zwolnień dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub zdrowotnej.

Z opłat zwolnione są między innymi:

osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,

całkowicie niezdolne do pracy,

ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

bezrobotne,

pobierające świadczenie pielęgnacyjne, rentę socjalną czy zasiłek przedemerytalny.

niesłyszący,

niewidomi,

inwalidzi wojenni i wojskowi,

osoby pobierające świadczenia pieniężne na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

osoby spełniające określone kryteria dochodowe przewidziane w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

kombatanci,

osoby represjonowane,

inwalidzi będącym żołnierzami przymusowo zatrudnionymi oraz poszkodowani weterani.

W określonych przypadkach prawo do zwolnienia obejmuje również członków rodzin osób uprawnionych.

Szczególna grupa to seniorzy powyżej 60. roku życia, którzy mają ustalone prawo do emerytury, ale tylko wtedy, gdy jej wysokość nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z poprzedniego roku. W 2026 roku limit ten wynosi 4451,78 zł brutto miesięcznie. Sam wiek nie wystarczy – konieczne jest spełnienie kryterium dochodowego oraz przedstawienie odpowiednich dokumentów, takich jak dowód osobisty i decyzja ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego.

Za co dokładnie płacimy?

Abonament RTV to obowiązkowa opłata, której celem jest finansowanie misji publicznej radia i telewizji. Środki z abonamentu przeznaczane są na utrzymanie i rozwój publicznych stacji radiowych i telewizyjnych, produkcję programów informacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych oraz rozrywkowych, a także na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem państwa, takich jak nadawanie komunikatów alarmowych.

Pieniądze z abonamentu mają zapewnić niezależność mediów publicznych od wpływów komercyjnych i politycznych, umożliwiając im realizowanie programów skierowanych do szerokiego grona odbiorców, w tym mniejszości narodowych i grup społecznych o szczególnych potrzebach. Dzięki tym środkom możliwe jest również utrzymanie wysokiej jakości produkcji oraz zachowanie pluralizmu i różnorodności treści dostępnych w mediach publicznych.