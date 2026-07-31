„Nowy rozdział w historii Grupy Żabka”. Circle K chce przejąć sieć sklepów

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Sieć sklepów Żabka idzie w kanadyjskie ręce. Jej właściciel podpisał wstępne porozumienie o sprzedaży. Nabywcą ma być obecna w naszym kraju sieć stacji benzynowych Circle K.

Dzisiejszy komunikat otwiera nowy rozdział w historii Grupy Żabka oraz potwierdza siłę naszego biznesu, naszej marki i długoterminowej wartości, którą wspólnie stworzyliśmy. Wraz z naszym nowym akcjonariuszem będziemy jeszcze lepiej przygotowani do tworzenia trwałej wartości dla klientów, franczyzobiorców, pracowników, partnerów biznesowych i akcjonariuszy - zapewnia w informacji do mediów biuro prasowe Żabka Polska.

Kanadyjska spółka Alimentation Couche-Tard chce kupić akcje Grupy Żabka po cenie 32 zł/szt. Ma to zrobić za pośrednictwem Circle K Polska. Łączna kwota tej transakcji szacowana na ok. 32,62 mld zł.

Dzięki Transakcji Couche-Tard uzyska natychmiastowy dostęp do platformy o znaczącej skali działalności w Europie Środkowo-Wschodniej, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej struktury zarządczej Żabki, jej silnie rozpoznawalnej marki, przedsiębiorczego modelu franczyzowego oraz lokalnych kompetencji. W Polsce przejęcie będzie stanowić uzupełnienie istniejącej sieci blisko 400 stacji Circle K oferujących paliwa, żywność i napoje oraz inne produkty i usługi convenience - czytamy we wspólnym komunikacie obu podmiotów.

Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników oraz niezmiennemu wsparciu klientów, franczyzobiorców i partnerów biznesowych zbudowaliśmy firmę, która stała się jedną z czołowych platform convenience w Europie i atrakcyjnym partnerem dla jednego z globalnych liderów branży. Dzisiejsze ogłoszenie transakcji jest potwierdzeniem siły naszego biznesu i marki oraz odzwierciedleniem trwałej wartości, którą wspólnie stworzyliśmy - ocenił Tomasz Suchański, CEO Grupy Żabka.

Transakcja stanowi zwieńczenie niezwykle udanej dziewięcioletniej współpracy z CVC, a także z Partners Group, który jest naszym inwestorem od 2019 roku. W tym czasie Grupa Żabka przeszła niezwykłą transformację, umocniła swoją pozycję rynkową i z powodzeniem rozszerzyła działalność o nowe obszary. Nie osiągnęlibyśmy tego bez zaangażowania, pasji i ciężkiej pracy wszystkich osób, które współtworzyły tę historię - dodał.

Żabka to nie tylko sklepy

Żabka to nie tylko sklepy / materiały prasowe

Założona w 1998 r. Grupa Żabka jest od października 2024 r. notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest operatorem sieci ponad 13 000 sklepów convenience w Polsce i Rumunii. Każdego dnia obsługuje ok. 4,3 mln klientów.

Do Grupy Żabka należą także sklepy internetowe Jush i Delio oraz marka Maczfit, działająca w branży diet pudełkowych.

Czym zajmuje się firma, która przejmuje Żabkę?

Alimentation Couche-Tard - nabywca akcji Żabki - przedstawia się jako światowy lider w branży convenience i usług związanych z mobilnością. Działa w 27 krajach i terytoriach, w których prowadzi niemal 17 300 punktów sprzedaży.

Sklep Couche-Tard / materiały prasowe