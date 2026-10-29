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Nowe stawki za paliwa. Minister zdecydował

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 29 października (12:20) Aktualizacja: Dzisiaj, 29 października (12:28)

Jest najnowsze obwieszczenie ministra energii ws. maksymalnych cen paliw. Wynika z niego, że w piątek wszystkie będą nieco tańsze.

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Nowe stawki za paliwa. Minister zdecydował
Zdjęcie ilustracyjne/fot. Wojciech Olkusnik /East News

Maksymalne ceny litra każdego z paliw w piątek będą wynosić:

  • benzyna 95 – 6,51 zł (-2 gr);
  • benzyna 98 – 7,36 zł (-1 gr);
  • olej napędowy – 8,19 zł (-1 gr).

Oznacza to niewielki spadek maksymalnych stawek w stosunku do tych, które obowiązują w czwartek. Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w piątek i określi ceny na sobotę, niedzielę oraz poniedziałek.

Trzecia odsłona CPN

Obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw stanowi jeden z elementów kolejnej, trzeciej już odsłony pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Mechanizm został uruchomiony po wejściu w życie części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Prezydent ustawę podpisał i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Według założeń rządu cały pakiet wsparcia cen paliw będzie obowiązywał do końca tego roku.

Pierwsza odsłona pakietu CPN wprowadzona była pod koniec marca i była reakcją na drożejącą ropę naftową w związku z wojną USA i Izraela z Iranem. Obowiązywała ona do końca czerwca, przy czym obniżka akcyzy obowiązywała do połowy czerwca. W wakacje, od 17 do 31 sierpnia, wprowadzono drugą odsłonę programu CPN – bez obniżki akcyzy.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: ceny paliw

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