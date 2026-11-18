RMF24

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W czwartek kierowcy zapłacą nieco mniej za paliwo. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego.

Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii, w czwartek litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 5,97 zł. W przypadku benzyny 98 cena nie będzie mogła przekroczyć 6,62 zł, a oleju napędowego - 7,51 zł.

To kolejne obniżki względem stawek obowiązujących w środę. Tego dnia maksymalna cena benzyny 95 wynosi 5,99 zł za litr, benzyny 98 - 6,64 zł, a diesla - 7,57 zł.

Rząd obniża ceny paliw

Zmiany są efektem wejścia w życie przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Nowe regulacje umożliwiły czasowe obniżenie akcyzy i podatku VAT na paliwa płynne. Koszty tych działań mają być finansowane z dodatkowej daniny nakładanej na koncerny paliwowe osiągające ponadprzeciętne zyski.

Ustawę podpisał prezydent, kierując ją jednocześnie do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli następczej.

To już trzecia odsłona programu CPN

To trzecia odsłona rządowego pakietu „Ceny Paliwa Niżej” (CPN), którego celem jest ograniczenie kosztów tankowania w obliczu rosnących cen ropy na światowych rynkach i napięć międzynarodowych.

Pierwszą odsłonę programu wprowadzono pod koniec marca, po gwałtownym wzroście cen ropy związanym z konfliktem USA i Izraela z Iranem. Rząd zdecydował wówczas o czasowym obniżeniu VAT i akcyzy, a także wprowadził mechanizm maksymalnych cen paliw.

Druga odsłona CPN obowiązywała w sierpniu. Tym razem pakiet nie obejmował już obniżki akcyzy.