Norweski fundusz naftowy potęgą. Inwestował także w Allegro, Orlen i polskie obligacje

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Wartość największego państwowego funduszu majątkowego na świecie osiągnęła historyczny poziom. Na koniec czerwca 2026 roku norweski Statens pensjonsfond (SPF) zgromadził rekordowe 2,28 biliona dolarów, notując najlepsze półrocze w swojej historii. Mimo spektakularnych zysków napędzanych przez azjatycki sektor technologiczny, zarządzający funduszem Nicolai Tangen tonuje nastroje i ostrzega, że globalne fortuny nie są niezniszczalne.

W pierwszym półroczu 2026 roku norweski fundusz naftowy zarobił około 176,3 miliarda dolarów, a wartość jego aktywów wzrosła o 151 miliardów dolarów. Jak poinformował zarządzający funduszem Nicolai Tangen, osiągnięty wynik jest najwyższy w historii na koniec kwartału:

To było niezwykłe półrocze. W wiadomościach obserwowaliśmy wiele dramatycznych wydarzeń. Wartość funduszu jednak wzrosła, a kwota 2,285 bln dol. jest najwyższą odnotowaną kiedykolwiek na koniec kwartału - podkreślił podczas konferencji prasowej w Arendal.

Na rezultaty wpływ miały przede wszystkim inwestycje w akcje, które przyniosły stopę zwrotu na poziomie 13 procent. Obligacje wygenerowały 0,9 proc. zysku, a nieruchomości nienotowane na giełdzie 3 proc. Jedynym segmentem, który przyniósł stratę, były inwestycje w infrastrukturę energii odnawialnej - spadek o 0,2 proc.

Azjatyckie spółki technologiczne liderem wzrostów

Najwyższą stopę zwrotu fundusz osiągnął w Azji i Oceanii - aż 31,3 proc. Szczególnie dobrze radziły sobie spółki telekomunikacyjne i technologiczne.

Szef funduszu jednocześnie zwrócił uwagę na rosnące ryzyko koncentracji inwestycji: dziesięć największych spółek odpowiada już za ponad 20 proc. portfela akcji funduszu, a firmy technologiczne stanowią niemal jedną trzecią amerykańskiego portfela akcyjnego.

Polskie spółki i obligacje w portfelu norweskiego giganta

Na koniec czerwca norweski fundusz był inwestorem w 75 polskich podmiotach, a wartość ich akcji wynosiła łącznie około 2,36 miliarda dolarów. Największą polską inwestycją było Allegro, którego akcje należące do SPF wyceniono na około 504 miliony dolarów. W czołówce znalazły się także PKO BP, LPP, Benefit Systems oraz CD Projekt.

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Fundusz posiadał również polskie obligacje o łącznej wartości około 1,38 miliarda dolarów, głównie wyemitowane przez Skarb Państwa, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz PKO Bank Hipoteczny.

Warto zauważyć, że w ostatnich miesiącach Norwegowie ograniczyli zaangażowanie w akcje Orlenu - na koniec czerwca posiadali niespełna 0,1 proc. akcji o wartości około 35,8 mln dolarów, podczas gdy jeszcze na początku roku było to 0,17 proc. akcji o wartości 53,9 mln dolarów.

Ryzyka i wyzwania dla przyszłości funduszu

Pomimo rekordowych wyników, zarządzający funduszem ostrzegają przed możliwymi zagrożeniami. Nicolai Tangen zaznaczył, że majątek funduszu nie jest niezniszczalny. Wskazał na możliwość powstania bańki na rynku sztucznej inteligencji, eskalację wojny handlowej na linii USA-Chiny oraz ryzyko nadmiernego korzystania ze środków funduszu w okresie kryzysu gospodarczego.

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