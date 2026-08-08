Nocował tu Obama, Chaplin i królowa Elżbieta II. Symbol luksusu na sprzedaż

Symbol luksusu i historii przy Unter den Linden
Hotel Adlon Kempinski to nie tylko luksusowe miejsce noclegowe, ale także symbol bogatej historii Berlina. Położony w samym sercu niemieckiej stolicy, przy reprezentacyjnej alei Unter den Linden, hotel oferuje swoim gościom niepowtarzalny widok na Bramę Brandenburską. Od lat uznawany jest za jeden z najbardziej prestiżowych adresów w mieście, przyciągając światowe elity, polityków, artystów oraz turystów szukających wyjątkowych wrażeń.
Decyzja w rękach tysięcy inwestorów
Jak poinformowała branżowa gazeta „Immobilien Zeitung”, decyzja o sprzedaży hotelu wynika z woli inwestorów, którzy są właścicielami udziałów w funduszu zarządzanym przez grupę Jagdfeld. Fundusz ten zrzesza około 4 tysiące udziałowców, w większości prywatnych inwestorów w podeszłym wieku. W obliczu chęci wycofania się z inwestycji, zarząd funduszu zaproponował sprzedaż hotelu Adlon na minimalnym poziomie 280 milionów euro.
Aktualnie trwa głosowanie wśród inwestorów, które wymaga 75-procentowej większości głosów, aby podjąć decyzję o sprzedaży. Jeżeli zostanie ona zatwierdzona, hotel trafi na międzynarodowy przetarg, którym zajmie się renomowany pośrednik.
Według doniesień agencji dpa, ewentualna zmiana właściciela nie wpłynie na bieżącą działalność hotelu. Obiektem zarządza firma Kempinski na podstawie umowy dzierżawy, która obowiązuje aż do końca 2032 roku.
Od Chaplina do Obamy: Ponad wiek burzliwych dziejów
Hotel Adlon ma niezwykle bogatą i burzliwą historię. Pierwszy budynek powstał w 1907 roku po dwóch latach budowy. Szybko zyskał międzynarodową renomę i uznanie jako jeden z najpiękniejszych hoteli na świecie. Wśród jego gości znajdowali się tak legendarni artyści i naukowcy, jak Charlie Chaplin czy Albert Einstein.
Lata świetności hotelu przerwała druga wojna światowa. W 1945 roku budynek niemal doszczętnie zniszczył pożar. Przez kilkadziesiąt lat miejsce to pozostawało niezagospodarowane, aż do lat 90. XX wieku, kiedy podjęto decyzję o odbudowie. Nowy, pięciogwiazdkowy hotel, wzorowany na legendarnym pierwowzorze, otwarto w sierpniu 1997 roku.
Od momentu ponownego otwarcia hotel Adlon ponownie stał się miejscem spotkań światowych przywódców i gwiazd. W apartamentach hotelowych nocowali m.in. były prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama, król Karol III z królową Kamilą oraz wcześniej królowa Elżbieta II.