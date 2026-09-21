Niemcy obniżą ceny paliw. Ulga dla kierowców

W ubiegłym tygodniu ceny paliw w Niemczech osiągnęły rekordowe poziomy. W niedzielę średnia cena litra benzyny E10 w całym kraju wyniosła 2,279 euro, a oleju napędowego - 2,446 euro. Cena benzyny spadła tym samym o 3,5 centa od rekordu ze środy, a oleju napędowego - o 2,5 centa od szczytu z czwartku.
Celem odzyskanie środków przez podatek od nadmiarowych zysków
W obliczu wysokich cen rząd federalny i kraje związkowe porozumiały się w sprawie nowego rabatu paliwowego, który ma obowiązywać od początku października do końca grudnia. Podatek energetyczny od benzyny i oleju napędowego zostanie obniżony o 14 centów za litr. Łącznie z VAT daje to ulgę w wysokości niemal 17 centów za litr.
Podobny instrument rząd wprowadził wiosną, w maju i czerwcu.
Rzecznik niemieckiego ministerstwa finansów podkreślił podczas konferencji prasowej, że celem jest odzyskanie tych środków poprzez podatek od nadmiarowych zysków osiąganych przez koncerny energetyczne.
Tymczasem korzystne dla kierowców sygnały napłynęły z rynku ropy. W poniedziałek rano jej cena spadała czwarty dzień z rzędu.