Nie będzie dochodu, ale podatek i tak zapłacimy? Senat pyta o nowy pomysł rządu

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Nowe Osobiste Konta Inwestycyjne (OKI), które mają zachęcić Polaków do długoterminowego oszczędzania i inwestowania, jeszcze przed wejściem w życie wzbudzają zastrzeżenia Senatu. Rząd przekonuje, że dzięki nowemu rozwiązaniu na polski rynek kapitałowy może trafić nawet 74 mld zł do 2040 roku. Jednocześnie projekt przewiduje odejście od podatku Belki na rzecz nowego podatku od wartości aktywów zgromadzonych na rachunku.

Sprawie przyjrzał się serwis INFOR.

OKI mają być dobrowolnym narzędziem umożliwiającym inwestowanie m.in. w akcje, fundusze inwestycyjne czy lokaty. Projekt zakłada zwolnienie z podatku określonych aktywów o wartości do 100 tys. zł, natomiast powyżej tego progu obowiązywać będzie nowy sposób opodatkowania.

Sejm zdecydował w sprawie naszych oszczędności. Nadchodzi zupełnie nowy podatek Od 2027 roku w Polsce pojawi się nowy sposób opodatkowania oszczędności i inwestycji. Sejm uchwalił ustawę o Osobistych Kontach Inwestycyjnych (OKI), które mają umożliwić uniknięcie podatku Belki, ale w zamian wprowadzą nową daninę od wartości…

Najwięcej wątpliwości budzi konstrukcja podatku od wartości aktywów. Biuro Legislacyjne Senatu zwraca uwagę, że obowiązek podatkowy będzie wynikał z samego faktu posiadania aktywów na koncie, a nie z osiągnięcia zysku. Oznacza to, że inwestor będzie mógł zapłacić podatek nawet wtedy, gdy jego inwestycje nie przyniosą dochodu, a nawet zakończą się stratą.

Senaccy legislatorzy domagają się od rządu szczegółowego wyjaśnienia powodów przyjęcia takiego modelu opodatkowania. Chcą poznać argumenty przemawiające za odejściem od opodatkowania dochodu oraz uzasadnienie, dlaczego podatek od wartości aktywów ma lepiej realizować cele ustawy. Ich zdaniem obecne uzasadnienie projektu oraz Ocena Skutków Regulacji nie zawierają wystarczających wyjaśnień, by stwierdzić, czy nowe przepisy są proporcjonalne i rzeczywiście będą sprzyjać rozwojowi długoterminowych oszczędności oraz inwestycji.

Senat zajmie się ustawą o Osobistych Kontach Inwestycyjnych podczas posiedzenia rozpoczynającego się 22 lipca.