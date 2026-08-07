Najnowsze dane o bezrobociu. Te powiaty wyróżniają się na tle reszty

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Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu wyniosła 5,9 proc. i w porównaniu do czerwca wzrosła o 0,1 pkt proc. Na koniec lipca w urzędach pracy zarejestrowanych było 907,3 tys. bezrobotnych, czyli o 5,8 tys. więcej niż w ubiegłym miesiącu – poinformowało w piątek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ile wynosi bezrobocie w Polsce?

Zgodnie z szacunkami resortu stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu wyniosła 5,9 proc., wobec 5,8 proc. w czerwcu.

Podobnie jak w ubiegłym miesiącu, najwyższą szacowaną stopę bezrobocia zanotowano w powiatach:

szydłowieckim (22,8 proc., woj. mazowieckie),

brzozowskim (19,3 proc., woj. podkarpackie),

przysuskim (18,4 proc., woj. mazowieckie).

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Z kolei najniższą stopę zanotowano w:

powiecie poznańskim (1,4 proc.),

mieście na prawach powiatu Poznaniu (1,6 proc.),

Warszawie (1,6 proc.).

Według resortu stopa bezrobocia rejestrowanego kształtowała się w końcu lipca 2026 r. w przedziale od 3,8 proc. w woj. wielkopolskim do 9,3 proc. w woj. warmińsko-mazurskim. W porównaniu do czerwca spadła o 0,1 pkt proc. w woj. zachodnio-pomorskim, wzrosła o 0,1 pkt proc. w pięciu województwach, a w dziesięciu się nie zmieniła.

Bezrobocie w Polsce/autor: Mateusz Krymski / PAP

Na koniec lipca w urzędach pracy zarejestrowanych było 907,3 tys. osób bezrobotnych. To o 5,8 tys. (0,6 proc.) więcej niż w poprzednim miesiącu i o 76,5 tys. (9,2 proc.) więcej niż na koniec lipca 2025.

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„Najczęściej wskazywanymi przez bezrobotnych głównymi powodami rejestracji w urzędzie pracy było uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego (na ten powód wskazało 40,8 proc. bezrobotnych, z którymi przeprowadzono wywiady) oraz uzyskanie pomocy w podjęciu pracy (39,7 proc.)” – przekazało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej wyrejestrowań z urzędów pracy

Resort poinformował również, że według wstępnych danych w lipcu wyrejestrowano z urzędów pracy ok. 91,6 tys. bezrobotnych, czyli o 6,5 tys. (6,6 proc.) mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 17,0 tys. (22,8 proc.) więcej niż w lipcu 2025 r.

„Wzrost wyrejestrowań r/r to efekt większej niż przed rokiem liczby bezrobotnych, którzy podjęli pracę niesubsydiowaną, ale też większej liczby wyrejestrowanych z powodu braku kontaktu z PUP co najmniej raz na 90 dni (od czerwca 2025 urzędy pracy zaczęły wdrażać ustawę o rynku pracy i służbach zatrudnienia, która zmieniła m.in. zasady utraty statusu bezrobotnego z powodu braku kontaktu z urzędem). Spadek wyrejestrowań m/m związany jest m.in. ze spadkiem liczby rozpoczynających programy aktywizacyjne” – wskazał resort.

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Według wstępnych danych pracodawcy zgłosili do urzędów pracy w lipcu 37,8 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To o 2,9 tys. ofert (8,2 proc.) więcej niż w ubiegłym miesiącu i o 8,1 tys. (17,6 proc.) mniej niż w lipcu 2025 r.

Resort podkreślił również, że zgodnie z metodologią Eurostatu, stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w czerwcu 3,1 proc. W UE niższą odnotowały jedynie Bułgaria i Cypr (po 3,0 proc.).