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Od 1 lipca 2026 roku rusza nabór wniosków o bon ciepłowniczy, który ma pomóc rodzinom o niższych dochodach w pokryciu rosnących kosztów ogrzewania. Wsparcie może wynieść nawet 3500 zł rocznie. Kto może liczyć na świadczenie i jak złożyć wniosek?

Dla kogo bon ciepłowniczy?

Bon ciepłowniczy to nowe świadczenie skierowane do gospodarstw domowych, które odczuwają skutki wzrostu cen ciepła po wygaśnięciu mechanizmu maksymalnej ceny dostawy. Pomoc przysługuje rodzinom, których miesięczny dochód nie przekracza 3272,69 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego oraz 2454,52 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Co ważne, nawet osoby przekraczające te progi mogą ubiegać się o wsparcie – w ich przypadku obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że kwota bonu zostanie pomniejszona o nadwyżkę dochodową. Minimalna wypłata wynosi 20 zł.

Ile można otrzymać?

Wysokość bonu ciepłowniczego zależy od ceny ciepła w danym gospodarstwie. Przewidziano trzy progi wsparcia:

1000 zł – jeśli cena ciepła netto wynosi powyżej 170 zł/GJ do 200 zł/GJ,

– jeśli cena ciepła netto wynosi powyżej 170 zł/GJ do 200 zł/GJ, 2000 zł – jeśli cena ciepła netto wynosi powyżej 200 zł/GJ do 230 zł/GJ,

– jeśli cena ciepła netto wynosi powyżej 200 zł/GJ do 230 zł/GJ, 3500 zł – jeśli cena ciepła netto przekracza 230 zł/GJ.

Świadczenie obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku.

Jak złożyć wniosek?

Nabór wniosków rozpocznie się 1 lipca i potrwa do 31 sierpnia 2026 roku. Dokumenty można złożyć osobiście w urzędzie gminy, przesłać pocztą lub skorzystać z elektronicznych form – przez rządową stronę internetową, platformę ePUAP lub aplikację mObywatel.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające korzystanie z systemu ciepłowniczego. Dokument taki można uzyskać w spółdzielni mieszkaniowej, u zarządcy wspólnoty lub innego podmiotu odpowiedzialnego za dostarczanie ciepła. Wzory zaświadczeń dostępne są na stronach Ministerstwa Energii.

Program skierowany jest wyłącznie do osób korzystających z ciepła dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne, gdzie cena netto przekracza 170 zł/GJ. To odpowiedź na rosnące koszty ogrzewania po zakończeniu rządowego zamrożenia cen.