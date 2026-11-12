Moskwa miała stracić już ponad bilion euro. „Sankcje działają”

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Unijne restrykcje nałożone na Rosję od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę przyniosły Moskwie straty przekraczające 1 bln euro – wskazała podczas debaty w Parlamencie Europejskim komisarz UE ds. finansowych Maria Luis Albuquerque. Jak zaznaczyła, dotychczasowe działania przynoszą efekty, a rosyjskie władze doskonale zdają sobie z tego sprawę. Trwają też prace nad kolejnym, 22. pakietem sankcji.

Komisarz Albuquerque zapowiedziała, że w poniedziałek 16 listopada ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich mają zatwierdzić kolejne restrykcje wymierzone w Rosję. Obejmą one m.in. rosyjskie rafinerie oraz tzw. flotę cieni, wykorzystywaną do transportu ropy.

Ponad 4,6 tys. osób i podmiotów objętych restrykcjami

Maria Luis Albuquerque przypomniała, że od lutego 2022 roku Unia Europejska koordynuje działania sankcyjne z partnerami międzynarodowymi, wśród których znajdują się m.in. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada, Australia i Japonia. Do tej pory Wspólnota przyjęła 21 pakietów ograniczeń obejmujących handel, energetykę, transport, sektor finansowy oraz media.

Po wprowadzeniu październikowych restrykcji, wymierzonych przede wszystkim w rosyjski przemysł zbrojeniowy, liczba osób i organizacji objętych sankcjami wzrosła do blisko 4,6 tys.

Na unijną listę sankcyjną trafiło również ponad 690 jednostek należących do rosyjskiej floty cieni. Ponadto zakazano transakcji z ponad 100 rosyjskimi bankami. UE zablokowała eksport broni i produktów podwójnego zastosowania, a także zawiesiła możliwość nadawania na swoim terytorium rosyjskich mediów propagandowych.

Sankcje działają i Moskwa o tym wie. Kosztowały one Rosję ponad 1 bln euro. W przeciwnym razie Rosja mogłaby przeznaczyć (tę kwotę) na wojnę - podkreśliła Albuquerque podczas wystąpienia w PE.

Zwróciła też uwagę na nasilające się rosyjskie działania hybrydowe wymierzone w Europę. Jej zdaniem Moskwa próbuje w ten sposób osłabić jedność państw europejskich i zmniejszyć ich gotowość do wspierania Ukrainy. Efekt jest jednak odwrotny. UE pozostaje niezłomna i zjednoczona w swoim wsparciu dla Ukrainy – zaznaczyła urzędniczka.

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Komisarz podkreśliła, że europejscy przywódcy nie zamierzają rezygnować z presji gospodarczej na Rosję. Stanowisko Wspólnoty pozostaje niezmienne: ograniczenia powinny obowiązywać i być rozszerzane tak długo, aż zostanie osiągnięty sprawiedliwy i trwały pokój.

W nadchodzący poniedziałek, 16 listopada, ministrowie spraw zagranicznych państw UE mają przyjąć kolejne decyzje sankcyjne wymierzone w rafinerie ropy i tzw. flotę cieni.

Będziemy nadal wykorzystywać sankcje, aby ograniczać zdolność Rosji do prowadzenia tej wojny, wzmacniać egzekwowanie unijnych środków i przeciwdziałać ich obchodzeniu - zapowiedziała Albuquerque.